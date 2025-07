Sport in tv oggi (martedì 8 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 8 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul ciclismo, con la quarta tappa del Tour de France nella quale il fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar potrebbe lanciare il guanto di sfida e andarsi a prendere la Maglia Gialla in possesso allo stato attuale delle cose di Mathieu van der Poel. Sarà invece la terza frazione del Giro d’Italia femminile, un’occasione per le velociste di lasciare il segno.

Tiene banco il torneo di Wimbledon. Si entra nelle fasi calde e primi quarti di finale: i due della parte bassa del tabellone di singolare maschile e i due della parte alta del singolare femminile. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica, sarà l’osservato speciale. In casa Italia, attenzioni nel torneo junior su Jacopo Vasamì. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 8 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 8 luglio

11.30 Ciclismo femminile, Giro d’Italia 2025: terza tappa – Diretta tv dalle 12.45 alle 14.00 su RaiSport HD e dalle 14.00 su Rai 2 HD; in streaming dalle 12.45 su RaiPlay e dalle 12.50 su Discovery+.

12.00 Vela, Mondiali iQFoil 2025: terza giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Tennis, Wimbledon 2025: quarti di finale doppio maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.00 Tennis, Wimbledon 2025: secondo turno singolare maschile junior – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Vasamì vs Johnston 3° match e inizio programmazione della 12.00)

13.35 Ciclismo, Tour de France 2025: quarta tappa – Diretta tv dalle 13.00 su Eurosport1 HD e dalle 14.45 su Rai 2 HD; in streaming dalle 13.00 su Discovery+ e DAZN, dalle 14.45 su RaiPlay.

14.00 Tennis, Wimbledon 2025: quarti di finale doppio femminile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 Tennis, Wimbledon 2025: quarti di finale singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.30 Tennis, Wimbledon 2025: quarti di finale singolare femminile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.30 Tiro con l’arco, Coppa del Mondo a Madrid (Spagna): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

16.30 Tennis, Wimbledon 2025: quarti di finale doppio misto – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport dal 251 al 256, Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Calcio femminile, Europei 2025: Germania vs Danimarca – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

21.00 Calcio femminile, Europei 2025: Polonia vs Svezia – Diretta streaming su UEFA Tv.

