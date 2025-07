Sport in tv oggi (giovedì 17 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Giovedì 17 luglio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi le Universiadi, il tennis con i tornei ATP e WTA e la Hopman Cup, il calcio femminile con gli Europei, il volley con la Nations League, il ciclismo con il Tour de France, e tanto altro ancora.

Comincia la seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali senior 2025 di pallanuoto femminile: a Singapore, l’Italia, seconda nel Girone A nella prima fase, sfiderà la Cina, terza nel Girone B, per un posto nei quarti di finale.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 17 luglio

03.00 Tennis, ATP Los Cabos: ottavi di finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

03.00 Pallanuoto femminile, Mondiali: semifinali 13° posto, Singapore-Argentina – Eurovision Sport

04.35 Pallanuoto femminile, Mondiali: semifinali 13° posto, Croazia-Sudafrica – Eurovision Sport

07.35 Golf, The Open Championship: 1° giro – Sky Sport Golf, Sky Go, NOW, dalle 11.30 anche su Sky Sport Uno

08.30 Volley, Nations League: Turchia-Germania – VBTV

09.00 Multisport, Universiadi: 1a giornata – FISU.tv, 11.25 discovery+, 18.55 Eurosport 1 HD, DAZN

09.30 Atletica leggera, Europei U23 Bergen: 1a giornata, sessione mattutina – Eurovision Sport

09.30 Tennis, WTA Iasi: ottavi di finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), SuperTennis HD (a rotazione con l’altro torneo femminile fino alle 17.30), SuperTenniX

10.00 Pallanuoto femminile, Mondiali: ottavi di finale, Italia-Cina – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

10.30 Tennis, ATP Gstaad: ottavi di finale (5° match dalle 10.30 non prima delle 17.30 Passaro-Kym) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

11.00 Tennis, ATP Bastad: ottavi di finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), Tennis TV

11.00 Tennis, WTA Amburgo: ottavi di finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, NOW (a rotazione con gli altri tornei), SuperTennis HD (a rotazione con l’altro torneo femminile fino alle 17.30), SuperTenniX

11.35 Pallanuoto femminile, Mondiali: ottavi di finale, Nuova Zelanda-Paesi Bassi – Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

12.00 Basket, Europei U20: quarti di finale, Italia-Israele – YouTube FIBA Basketball

12.20 Volley, Nations League: Argentina-Giappone – VBTV

13.10 Pallanuoto femminile, Mondiali: ottavi di finale, Grecia-Francia – Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

13.10 Ciclismo, Tour de France: 12ma tappa, Auch – Hautacam (180,6 km) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, dalle 14.55 anche su Rai 2 HD, Rai Play

13.30 Ciclismo femminile, Giro del Belgio: 1a tappa, Jabbeke – Knokke-Heist (128,2 km) – 15.15 discovery+

14.45 Pallanuoto femminile, Mondiali: ottavi di finale, Giappone-Gran Bretagna – Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

15.00 Equitazione, Europei salto ostacoli: 2a giornata – FEI TV

15.40 Lacrosse, Europei: semifinali, Italia-Irlanda – YouTube LAX Tv

16.00 Atletica leggera, Europei U23 Bergen: 1a giornata, sessione pomeridiana – Rai Sport HD, Rai Play

16.30 Volley, Nations League: Cina-Iran – VBTV

16.30 Volley, Nations League: Italia-Ucraina – VBTV, DAZN

17.30 Tennis, Hopman Cup: fase a gironi, Grecia-Spagna e Francia-Croazia – SuperTennis HD (Grecia-Spagna), SuperTenniX

19.00 Lacrosse, Europei: semifinali, Inghilterra-Israele – YouTube LAX Tv

20.00 Volley, Nations League: Cuba-Polonia – VBTV, DAZN

20.30 Volley, Nations League: Paesi Bassi-Slovenia – VBTV

21.00 Calcio femminile, Europei: quarti di finale, Svezia-Inghilterra – Rai Sport HD, Rai Play