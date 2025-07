Sport in tv oggi (domenica 13 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 13 luglio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con il torneo di Wimbledon, il ciclismo con il Tour de France ed il Giro d’Italia femminile, i motori con la MotoGP, la Superbike ed il Motocross, il calcio con il Mondiale per Club e gli Europei femminili, e tanto altro ancora.

E’ il giorno della finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2025: come al Roland Garros, saranno di fronte il numero 1 del seeding e del mondo, Jannik Sinner, e la testa di serie numero 2, lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il Motomondiale 2025 vedrà andare in archivio l’undicesima tappa stagionale: per il GP di Germania, al Sachsenring, si disputeranno il warm up della MotoGP (09.40) e, nell’ordine, le gare di Moto3 (11.00), Moto2 (12.15) e MotoGP (14.00).

Dopo aver messo nel cassetto dei ricordi la disputa di prove libere e qualifying race, il Mondiale di motocross vedrà andare in scena le gare della tredicesima tappa della stagione 2025: in programma ad Iitti c’è il GP della Finlandia, sia per la MXGP, dove è in testa alla classifica il francese Romain Febvre, che per la MX2, nella quale a guidare è il tedesco Simon Längenfelder.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 13 luglio

03.00 Pallanuoto femminile, Mondiali: Cina-Argentina – eurovisionsport.com

04.35 Pallanuoto femminile, Mondiali: Ungheria-Giappone – eurovisionsport.com

06.10 Pallanuoto femminile, Mondiali: Gran Bretagna-Sudafrica – eurovisionsport.com

07.45 Pallanuoto femminile, Mondiali: Croazia-Grecia – Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

08.30 Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato: qualificazioni trap misto – Nessuna copertura tv / streaming

09.20 MX2, GP Finlandia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

09.40-09.50 MotoGP, GP Germania: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

09.45 MXGP, GP Finlandia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

10.00 Pallanuoto femminile, Mondiali: Spagna-Francia – Sky Sport Arena,Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

10.00 Superbike, GP Gran Bretagna: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming.

10.40 Ciclismo femminile, Giro d’Italia: 8a tappa, Forlì-Imola (134 km) – Rai Sport HD dalle ore 12.50, poi Rai 2 HD dalle ore 14.00, Rai Play dalle 12.50, discovery+ dalle 12.50

11.00 Moto3, GP Germania: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

11.35 Pallanuoto femminile, Mondiali: Italia-Australia – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

12.00 Superbike, GP Gran Bretagna: Superpole Race – Sky Sport Max, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, differita 21.10 TV8 HD, tv8.it

12.15 MX2, GP Finlandia: gara 1 – discovery+, mxgp-tv.com

12.15 Moto2, GP Germania: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

13.10 Ciclismo, Tour de France: 9a tappa, Chinon-Châteauroux (174.1 km) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, dalle 14.45 anche su Rai 2 HD, Rai Play

13.10 Pallanuoto femminile, Mondiali: Nuova Zelanda-Singapore – eurovisionsport.com

13.15 MXGP, GP Finlandia: gara 1 – Sky Sport Mix, discovery+, mxgp-tv.com, Sky Go, NOW

14.00 Tennis, Wimbledon: finale doppio femminile, Hsieh/Ostapenko-Kudermetova/Mertens – Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

14.00 MotoGP, GP Germania: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

14.45 Pallanuoto femminile, Mondiali: Paesi Bassi-Stati Uniti – Rai Sport HD, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

15.00 Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato: finale trap misto – Rai Play Sport 2

15.00 Superbike, GP Gran Bretagna: gara-2 – Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Go, NOW, differita 21.55 TV8 HD, tv8.it

15.10 MX2, GP Finlandia: gara 2 – discovery+, Rai Play Sport 1, mxgp-tv.com

16.00 Volley femminile, Nations League: Italia-Paesi Bassi – DAZN, VBTV

16.10 MXGP, GP Finlandia: gara 2 – Sky Sport Max, discovery+, Rai Play Sport 1, mxgp-tv.com, Sky Go, NOW

Non prima delle ore 17.00 Tennis, Wimbledon: finale singolare maschile, Sinner-Alcaraz – TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, tv8.it, Sky Go, NOW

18.10 Lacrosse, Europei: Italia-Danimarca – Nessuna copertura tv / streaming

19.30 Atletica, Meeting Lignano Sabbiadoro – Rai Sport HD (fino alle 20.45), Rai Play Sport 1

21.00 Calcio, Mondiale per Club: finale, Chelsea-PSG – Canale 5, Mediaset Infinity, DAZN

21.00 Calcio femminile, Europei: Paesi Bassi-Francia – Rai Sport HD, Rai Play

21.00 Calcio femminile, Europei: Inghilterra-Galles – uefa.tv