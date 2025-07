LIVE Sinner-Alcaraz, Wimbledon 2025 in DIRETTA: immediata occasione di rivincita per il n.1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match Sinner-Alcaraz

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, valido per la finale di Wimbledon 2025 di tennis: l’azzurro giocherà quest’oggi la prima finale sull’erba outdoor del torneo londinese.

Il match sarà il secondo in programma sul Centre Court a partire dalle ore 14.00 italiane, dopo la finale di doppio femminile, ma si giocherà comunque non prima delle ore 17.00 italiane: per Sinner ci sarà l’immediata occasione di rivincita dopo le finali perse nel 2025 a Roma ed al Roland Garros.

Nei confronti sul circuito maggiore lo spagnolo è in vantaggio per 8-4: Alcaraz ha vinto tutte le sfide a livello ATP giocate tra il 2024 ed il 2025, imponendosi negli ultimi 5 confronti diretti. Negli ottavi di Wimbledon 2022, però, Sinner vinse in quattro set con lo score di 6-1 6-4 6-7 (8) 6-3.

OA Sport vi offre la diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, valido per la finale di Wimbledon 2025 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La partita sarà la seconda in programma sul Centre Court a partire dalle ore 14.00 italiane, dopo la finale di doppio femminile, ma si giocherà comunque non prima delle ore 17.00 italiane. Buon divertimento!