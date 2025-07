LIVE Italia-Cuba, Nations League volley 2025 in DIRETTA: caraibici sempre insidiosi, caccia alla semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cuba, quarto di finale della Nations League 2025 di volley maschile. Gli azzurri incominceranno la loro avventura a Ningbo, località cinese che questa settimana ospita la Final Eight della prestigiosa competizione internazionale. Dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, i Campioni del Mondo torneranno in campo per iniziare la fase a eliminazione diretta, partendo con i favori del pronostico contro i sempre arrembanti caraibici.

L’Italia è reduce dalle quattro affermazioni consecutive infilate a Lubiana e punta a raggiungere la semifinale contro la vincente del confronto tra Francia e Slovenia (in programma domani). La nostra Nazionale potrà fare affidamento sui consueti uomini di punta: gli opposti Kamil Rychlicki e Yuri Romanò, il palleggiatore Simone Giannelli, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, il libero Fabio Balaso.

Cuba si distingue per la sua fisicità e per la capacità di mettere costantemente in difficoltà le grandi big del circuito, come tra l’altro fece tre anni fa contro gli azzurri negli ottavi di finale dei Mondiali poi rivelatisi trionfali. Tra le fila della compagine caraibica spiccano l’opposto José Masso e gli schiacciatori Marlon Yant e Miguel Angel Lopez, ma attenzione anche all’eterno centrale Robertlandy Simon affiancato in reparto da Javier Concepcion, mentre la regia è affidata a Julio Gomez.

Si incomincia alle ore 09.00 italiane (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).