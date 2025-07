LIVE Cobolli-Cilic, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il romano affronta una vecchia volpe

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissimo incontro di ottavi di finale di Wimbledon 2025 che vede coinvolti l’azzurro Flavio COBOLLI e il croato Marin CILIC. Il romano si gioca il primo quarto di finale a livello Slam!

L’italian Day a Wimbledon per quanto riguarda gli ottavi di finale propone in avvio di giornata forse la sfida più incerta delle tre che Jannik SINNER, Lorenzo SONEGO e Flavio COBOLLI dovranno affrontare. Il veterano croato è tornato a giocare non troppi mesi fa, e difficilmente si sarebbe atteso di tornare a questo livello di torneo. Ricordiamo che il campione degli US Open ha raggiunto tre finali Major, una delle quali proprio i Championships, quando perse da Roger Federer nel 2019.

L’azzurro ha affrontato il veterano croato all’esordio del Roland Garros appena concluso, in quel caso fu una comoda vittoria per Cobolli contro un qualificato Cilic. Ricordiamo infatti che anche in questo torneo il giocatore di Medjugorie si è dovuto qualificare. La classifica, nonostante le vittorie challenger, non gli permetteva infatti di accedere direttamente. Adesso tornerà quantomeno nei primi 70 giocatori del mondo.

Anche il romano pensa alla classifica, visto che un’altra vittoria qui a Londra vorrebbe dire matematico accesso in top 20 lunedì prossimo, per la prima volta in carriera. Lo sarebbe a dire la verità anche in caso di sconfitta odierna, laddove Dimitrov venisse sconfitto da Sinner. Traguardi sempre più importanti per il giovane romano, che oggi vuole issarsi per la prima volta in quarti in uno Slam!

Il cammino è stato veramente ottimo per il romano, che non ha concesso neanche un parziale ai rivali sin qui superati. In ordine c’è stato il 3-0 contro il pericoloso qualificato kazako Zhukhayev, i 3 set contro Pinnington Jones e la clamorosa prova di ieri l’altro contro il ceco Jakub Mensik, vinta dominando 6-2, 6-4, 6-2!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’attesissimo incontro di ottavi di finale di Wimbledon 2025 che vede coinvolti l’azzurro Flavio COBOLLI e il croato Marin CILIC. Si gioca alle 12, vi aspettiamo!