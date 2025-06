Sport in tv oggi (venerdì 13 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 13 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le prove libere del GP del Canada di F1, mentre gli amanti di ciclismo potranno gustarsi Giro del Delfinato e Giro di Svizzera femminile. Incominciano gli attesissimi Mondiali di judo e andranno in scena i quarti di finale dei vari tornei di tennis della settimana con Cocciaretto in campo.

Ampio spazio alla Coppa del Mondo di canottaggio, nuoto artistico, arrampicata sportiva, tiro a segno, canoa slalom. Da seguire la Nations League di volley, l’Italia affronterà la Francia nel cuore della notte di sabato. Prevista anche la semifinale scudetto di calcio a 5, l’amichevole tra Italia e Montenegro per il basket femminile, le prove libere del GP di Emilia-Romagna per la superbike.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 13 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 13 giugno

02.00 VOLLEY (Nations League) – Due partite: Argentina-Canada, USA-Iran (diretta streaming su VBTV)

05.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Solo tecnico femminile a Xian (diretta streaming su World Aquatics)

08.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Duo tecnico femminile a Xian (diretta streaming su World Aquatics)

08.30 CANOTTAGGIO – Coppa del Mondo a Varese, batterie (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder femminile a Berna, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.05 RUGBY (Super Rugby, semifinale) – Crusaders-Blues (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.35 SUPERBIKE – GP Emilia-Romagna, prove libere 1 (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Solo tecnico maschile a Xian (diretta streaming su World Aquatics)

11.00 VOLLEY (Nations League) – Giappone-Serbia (diretta streaming su VBTV)

11.00 JUDO – Mondiali, fasi eliminatorie: 48 kg femminile e 60 kg maschile (diretta streaming su Judo Tv)

11.00 TENNIS – ATP 250 ‘s-Hertogenbosch, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno in alternanza con gli altri tornei della settimana fino alle ore 21.00; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

11.00 TENNIS – WTA 250 ‘s-Hertogenbosch, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno in alternanza con gli altri tornei della settimana fino alle ore 21.00; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis in alternanza con il torneo di Londra; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cocciaretto-Lamens (terzo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 14.30)

11.00 TENNIS – ATP 250 Stoccarda, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno in alternanza con gli altri tornei della settimana fino alle ore 21.00; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

12.00 CICLISMO FEMMINILE – Tour dei Pirenei, prima tappa: Arzacq-Arraziguet-Barbazan-Debat (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.00)

12.45 CICLISMO FEMMINILE – Giro di Svizzera, seconda tappa: Gstaad-Oberkirch (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.50)

13.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Team tecnico a Xian (diretta streaming su World Aquatics)

13.00 TENNIS – WTA 500 Londra, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno in alternanza con gli altri tornei della settimana fino alle ore 21.00; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis in alternanza con il torneo di ‘s-Hertogenbosch; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW, Tennis Tv)

13.25 CICLISMO – Grosser Preis des Kantons Aargau (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 13.45)

13.30 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola 10 m femminile a Monaco (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

13.45 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – Kayak femminile a Pau, batterie (diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe)

14.00 CICLISMO – Giro del Delfinato, sesta tappa: Valserhone-Combloux (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 15.25; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.50; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.25; diretta streaming su Rai Play dalle ore 15.50)

14.00 VELA – Mondiali 470 (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 VOLLEY (Nations League) – Olanda-Turchia (diretta streaming su VBTV)

15.00 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – Kayak maschile a Pau, batterie (diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe)

15.00 SUPERBIKE – GP Emilia-Romagna, prove libere 2 (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 GOLF – US Open, secondo giro (diretta tv su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CANOTTAGGIO – Coppa del Mondo a Varese, batterie (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder maschile a Berna, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola 25 m maschile a Monaco (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

17.15 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – Kayak femminile a Pau, finale (diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe)

17.30 PADEL – Italia Major, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 22.00; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – Kayak femminile a Pau, finale (diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe)

18.00 JUDO – Mondiali, Final Block: 48 kg femminile e 60 kg maschile (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Judo Tv)

19.30 F1 – GP Canada, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 BASKET FEMMINILE (amichevole) – Italia-Montenegro (non è prevista diretta tv/streaming)

20.20 BASEBALL (MLB) – Chicago Cubs-Pittsburgh Pirates (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-2: Meta Catania-Ecocity Genzano (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 BASKET (Serie A2, finale playoff promozione) – Gara-3: Cantù-Rimini (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

22.30 VOLLEY (Nations League) – Due partite: Bulgaria-Argentina, Ucraina-Cuba (diretta streaming su VBTV)

23.00 F1 – GP Canada, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Sabato 14 giugno

02.00 VOLLEY (Nations League) – Italia-Francia (diretta streaming su VBTV, DAZN)