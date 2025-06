Sport in tv oggi (domenica 15 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 15 giugno ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Giro d’Italia NextGen, il Giro del Delfinato ed il Giro di Svizzera, i motori con la Superbike e la F1, la scherma con gli Europei, il judo con i Mondiali, il volley con la Nations League, e tanto altro ancora.

Per la Ferrari il momento della verità arriverà dalle ore 20.00, nella gara del GP del Canada. Il decimo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Montreal: tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton vorranno accorciare il gap rispetto all’australiano Oscar Piastri ed al britannico Lando Norris, così come tra i costruttori vorrà fare la Ferrari nei confronti della McLaren.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 15 giugno

In corso Motori, 24 Ore di Le Mans – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, sito ufficiale FIA WEC

09.00 Scherma, Europei Genova: spada individuale maschile e sciabola individuale femminile – YouTube FIE, dalle ore 18.00 semifinali e finali su Rai 2 HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, NOW

09.40 Ciclismo femminile, Giro di Svizzera, 4a tappa – 10.55 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.00 Canottaggio, Coppa del Mondo Varese: 3a giornata – 10.30 Rai Sport HD, Rai Play

10.15 Canoa slalom, Coppa del Mondo Pau: kayak cross – YouTube Planet Canoe

11.00 Superbike, GP Emilia-Romagna: Superpole Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.00 differita TV8 HD, tv8.it

11.30 Judo, Mondiali Budapest: -57 kg femminili e -73 kg maschili – judo.tv, dalle 18.00 final block su Sky Sport 251, Rai Play Sport 2, Sky Go, NOW

12.00 Tennis, WTA 250 ‘s-Hertogenbosch: finale – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW

12.20 Ciclismo, Giro d’Italia Next Gen: 1a tappa, Rho-Rho (cronometro individuale, 8.4 km) – discovery+, YouTube Giro d’Italia, gironextgen.it/live-streaming, differita ore 20.00 su Rai Sport HD, Rai Play

13.30 Ciclismo, Giro del Delfinato: 8a tappa, Val d’Arc-Plateau du Mont Cenis (133.3 km) – 15.00 Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, 15.40 Rai Sport HD, Rai Play

14.00 Superbike, GP Emilia-Romagna: gara-2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

14.00 Tennis, ATP 250 Stoccarda: finale – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

14.30 Tennis, WTA 500 Queen’s: finale – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Max, Sky Go, NOW

14.30 Tennis, ATP 250 ‘s-Hertogenbosch: finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW

14.30 Ciclismo, Giro di Svizzera: 1a tappa, Küssnacht-Küssnacht (129.4 km) – 15.10 discovery+

17.00 Volley, Nations League: Italia-Argentina – DAZN, VBTV

17.00 Atletica, Diamond League Stoccolma – 18.00 Rai Sport HD, Sky Sport Max, Rai Play, Sky Go, NOW

18.00 Calcio, Mondiale per Club: Bayern-Auckland City – DAZN

18.00 Calcio, Europei Under 21: Inghilterra-Slovenia – uefa.tv

18.00 Calcio, Europei Under 21: Finlandia-Ucraina – uefa.tv

20.00 F1, GP Canada: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 21.30 differita TV8 HD, tv8.it

21.00 Calcio, Mondiale per Club: PSG-Atletico Madrid – DAZN, Italia 1, Mediaset Infinity

21.00 Calcio, Europei Under 21: Cechia-Germania – uefa.tv