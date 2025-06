LIVE Atletica, Golden Gala 2025 in DIRETTA: show totale con Battocletti, Furlani e Tamberi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Diamond League 2025 in programma a Roma con il Golden Gala. Sotto le luci del tempio dell’atletica italiana, Roma si prepara a vivere una notte magica: il Golden Gala Pietro Mennea 2025 è pronto ad accendere il cuore degli appassionati con le sue sfide stellari. Campioni olimpici, recordman mondiali, giovani promesse e fuoriclasse azzurri si ritroveranno sullo stesso anello per dar vita a uno spettacolo che profuma di storia, passione e futuro. Ci aspetta una serata di emozioni forti. L’Italia risponde presente con un gruppo di atleti pronti a stupire e infiammare l’Olimpico: da Tamberi a Furlani, da Battocletti a Tortu, passando per le nuove stelle del presente e del domani.

L’attesa è tutta per Gianmarco Tamberi, che torna a saltare proprio a Roma per la sua prima gara dell’anno. Il campione olimpico e mondiale sarà la star del salto in alto maschile, evento clou della serata assieme al neozelandese Hamish Kerr, campione olimpico a Parigi, e ai rivali JuVaughn Harrison (USA) e Woo Sang-hyeok (KOR). Al suo fianco gli altri italiani Matteo Sioli, bronzo europeo indoor, Stefano Sottile e Manuel Lando. Il settore lanci vedrà protagonisti Leonardo Fabbri, oro europeo 2024 e primatista italiano, e Zane Weir, recente protagonista con 21,84 a Rovereto. In pedana anche Joe Kovacs, Adrian Piperi e Payton Otterdahl per un getto del peso maschile che promette distanze da record.

Tra le gare più attese ci sono i 5000 metri femminili, dove Nadia Battocletti, che un anno fa su questa stessa pista vinceva due ori continentali, ritrova rivali del calibro di Gudaf Tsegay e Beatrice Chebet, doppio oro a Parigi, con cui ha duellato a lungo alle Olimpiadi. La trentina, argento olimpico nei 10.000, proverà a brillare ancora davanti al suo pubblico. Dopo i successi mondiali e olimpici, Mattia Furlani torna sulla pedana dove nel 2024 vinse l’argento europeo. Con lui, per il salto in lungo, l’oro olimpico Tentoglou, l’elvetico Ehammer e altri specialisti da finale iridata. L’Olimpico sarà il trampolino per un nuovo show.

Occhi puntati anche su Ayomide Folorunso, in gara nei 400 ostacoli dopo il podio nella Diamond League di Rabat. Assieme a lei, Linda Olivieri e la giamaicana Rushell Clayton, bronzo mondiale, per una gara tutta da seguire. A chiudere la serata i 1500 metri femminili, con Sintayehu Vissa, primatista italiana, e Marta Zenoni. Tra le rivali anche Hirut Meshesha e Birke Haylom, in uno dei cast più profondi della stagione. Nel disco femminile ci sarà Daisy Osakue, a sfidare la fuoriclasse Valarie Allman e Sandra Perkovic. Nell’asta donne il pubblico potrà fare il tifo per Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, mentre nel triplo donne il livello sarà altissimo con Thea LaFond, ma senza presenze italiane.

Spazio anche ai velocisti: nei 100 metri Filippo Tortu e Chituru Ali se la vedranno con Fred Kerley e Trayvon Bromell. Sui 400 metri Edoardo Scotti incrocerà la strada con il campione olimpico Quincy Hall. Nei 200 femminili, Dalia Kaddari sfiderà Ta Lou-Smith e le statunitensi Battle e Long. A chiudere il programma, i 1500 maschili con Federico Riva in un parterre ricco di campioni, tra cui Timothy e Reynold Cheruiyot, Alexander Doom e Azeddine Habz.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta tappa della Diamond League 2025 in programma a Roma con il Golden Gala, minuto per minuto, gara per gara, senza perdervi neanche un attimo dell’evento. Si inizia alle 19.10. Buon divertimento!