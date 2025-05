Sport in tv oggi (sabato 31 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 31 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Grandissima attesa per il tappone del Giro d’Italia con il Colle delle Finestre, dove si deciderà la classifica finale. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Spagna per quanto riguarda la F1, mentre Jannik Sinner affronterà l’insidioso ceco Jiri Lehecka al terzo turno del Roland Garros.

Da non perdere gli Europei di ginnastica artistica (grande conclusione con le finali di specialità), gli Europei di canottaggio e gli Europei di nuoto di fondo. In serata l’Inter affronterà il PSG nella finale della Champions League di calcio, mentre nel pomeriggio l’Italia incrocerà l’Iran in un’amichevole di volley.

Sul fronte dell’atletica ci sarà da divertirsi con il World Continental Tour a Nairobi e la Grand Slam Track a Philadelphia. Da seguire anche la decisiva gara-3 della finale scudetto di pallanuoto femminile, la finale scudetto di rugby, i tornei di golf della settimana e Virtus Bologna-Olimpia Milano, gara-1 della semifinale scudetto di basket.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 31 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 31 maggio

02.00 FORMULA E – GP Shanghai, prove libere 2 (diretta streaming su Discovery+)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Singapore Open (diretta streaming su BWF Tv)

04.20 FORMULA E – GP Shanghai, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Austrian Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

09.05 FORMULA E – GP Shanghai, gara-1 (diretta tv su Eurosport 2, Italia 1; streaming su Mediaset Infinirty, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.05 RUGBY (Super Rugby) – Hurricanes-Moana Pasifika (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.30 CANOTTAGGIO – Europei, finali (diretta streaming su Rai Play Sport 1, World Rowing)

10.00 NUOTO DI FONDO (Europei) – 4×1500 mista (diretta streaming su European Aquatics)

10.05 F3 – GP Spagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.10 CICLISMO FEMMINILE – Giro di Norvegia, prima tappa: Joerpeland-Heja (diretta streaming sy Discovery+ dalle ore 11.00)

10.50 CICLISMO – Giro d’Italia, ventesima tappa: Verres-Sestriere (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 TENNIS – Roland Garros, terzo turno (diretta tv su Eurosport 2; diretta tv anche su Eurosport 1 dalle ore 16.45; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN). Sinner-Lehecka (secondo match dalle ore 11.00), Cobolli-Zverev (secondo match dalle ore 12.00), Errani/Paolini-Sun/Yuan (secondo turno, secondo match dalle ore 11.00), Bolelli/Vavassori-Balaji/Reyes Varela (secondo turno, terzo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 14.00), Bronzetti/Li-Chan/Olmos (secondo turno, ore 11.00), Bellucci/Marozsan-Arevalo/Pavic (secondo turno, secondo match dalle ore 11.00)



11.15 TRIATHLON (World Championship Series) – Gara femminile ad Alghero (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Triathlon Live)

11.30 BMX RACING – World Series a Montpellier, gara femminile (diretta streaming su Discovery+)

11.50 CICLISMO – Boucles de la Mayenne, seconda tappa: Sainte Suzanne-Bais (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.00)

12.20 CICLISMO – Oberoesterreich Rundfahrt, seconda tappa: Eurothermen Bad Schallerbach-Aigen-Schlägl (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 F1 – GP Spagna, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 CICLISMO – Fleche du Sud, terza tappa: Canach-Canach (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 GINNASTICA ARTISTICA (Europei) – Finali di Specialità: trave e corpo libero femminile; volteggio, parallele pari e sbarra maschile (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.00; diretta streaming su Rai Play Sport 3)

13.30 RUGBY (United Rugbyh Championship) – Bulls-Edimburgo (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 BMX RACING – World Series a Montpellier, gara maschile (diretta streaming su Discovery+)

14.15 F2 – GP Spagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.45 CICLISMO – Giro di Norvegia, terza tappa: Joerpeland-Heja (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.45)

15.00 ATLETICA – World Continental Tour (livello gold) a Nairobi (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 TRIATHLON (World Championship Series) – Gara maschile ad Alghero (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Triathlon Live)

16.00 F1 – GP Spagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 17.50; differita streaming su tv8.it dalle ore 17.50)

16.00 GOLF (PGA Tour) – Memorial Tournament, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.55; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.55)

16.00 CALCIO (amichevole under 16) – Italia-Norvegia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 RUGBY (United Rugby, quarti di finale) – Leinster-Scarlets (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Germania, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.15 RUGBY (Serie A, finale scudetto) – Viadana-Rovigo (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Germania, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.40 NUOTO ARTISTICO – Campionati italiani, duet femminile e duet misto (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

18.00 PADEL – Premier Padel a Buenos Aires (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 VOLLEY (amichevole) – Italia-Iran (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+)

18.30 RUGBY (United Rugby, quarti di finale) – Sharks-Munster (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, finale scudetto) – L’Ekipe Orizzonte Catania-SIS Roma (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.00 BASKET (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-1: Virtus Bologna-Olimpia Milano (diretta tv su DMAX; diretta streaming su Discovery+, dmax.it, Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 BASKET FEMMINILE (amichevole) – Italia-Grecia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 PALLAMANO (Serie A, finale scudetto) – Gara-1: Merano-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

21.00 CALCIO (Champions League, finale) – Inter-PSG (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su tv8.it, Sky Go, NOW)

22.30 ATLETICA – Grand Slam Track a Philadelphia (diretta streaming su Discovery+)

