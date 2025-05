Sport in tv oggi (sabato 24 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 24 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Monaco per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP di Gran Bretagna per la MotoGP. Da non perdere la tappa del Giro d’Italia che proporrà lo sconfinamento in Slovenia e la ricca giornata degli Europei di tuffi.

Menu particolarmente interessante per la pallanuoto tra la gara-1 della finale scudetto femminile (Catania-Roma) e la finale di ritorno della Eurocup maschile con la Pro Recco in acqua. In serata l’Italia affronterà la Turchia in un’amichevole di volley femminile, poi ci sarà spazio per le finali dei tornei di tennis della settimana con Cobolli che sfiderà Rublev ad Amburgo.

Appassionanti gli appuntamenti di equitazione a Piazza di Siena, la Coppa Europa dei 10.000 metri e il World Continental Tour di atletica a Zagabria. Abbuffata di eventi di Coppa del Mondo tra scherma, mountain bike, canoa velocità, triathlon, arrampicata sportiva. Spazio alle semifinali dei Mondiali di hockey ghiaccio e alla consueta programmazione calcistica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 24 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 24 maggio

01.50 CICLISMO – Tour of Japan, sesta tappa: Sagamihara-Sagamihara (non è prevista diretta tv/streaming)

02.00 BASKET (NBA, finale di Conference) – Gara-2: New York Knicks-Indiana Pacers (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada femminile a Wuxi, tabellone principale (non è prevista diretta tv/streaming)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Malesia Masters (diretta streaming su BWF Tv)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Soudal Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)

08.15 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Samarcanda (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada maschile a Saint Maur, tabellone principale (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 TUFFI (Europei) – 10 m femminile, eliminatorie (diretta streaming su Eurovision Sport)

09.05 RUGBY (Super Rugby) – Chiefs-Moana Pasifika (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.30 CANOA VELOCITÀ (Coppa del Mondo) – Semifinali e finali a Poznan (diretta streaming su Planet Canoe)

09.50 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – XCC under 23 femminile a Nove Mesto (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 TENNISTAVOLO – Mondiali (diretta streaming su WTT Tv)

10.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola maschile a Madrid, tabellone principale (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – XCC under 23 maschile a Nove Mesto (non è prevista diretta tv/streaming)

10.40 MOTO3 – GP Gran Bretagna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.45 F3 – GP Monaco, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.15 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Samarcanda (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

11.25 MOTO3 – GP Gran Bretagna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.30 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – XCC elite femminile a Nove Mesto (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.00 TENNIS – ATP 500 Amburgo, finale doppio: Bolelli/Vavassori-Molteni/Romboli (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

12.10 MOTOGP – GP Gran Bretagna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.10 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – XCC elite maschile a Nove Mesto (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 F1 – GP Monaco, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.45 CICLISMO – Ronde de l’Isard, quarta tappa: Esperaza-Pla de Soulcem (non è prevista diretta tv/streaming)

12.50 MOTOGP – GP Gran Bretagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

12.55 CICLISMO – Giro d’Italia, quattordicesima tappa: Treviso-Nova Gorica (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.00 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – XCO juniores femminile a Nove Mesto (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 CICLISMO FEMMINILE – Vuelta a Burgos, terza tappa: Valle de Valdebezana-Espinos de los Monteros (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.30)

13.40 EQUITAZIONE (Piazza di Siena) – Trofeo Loro Piana (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.00; diretta streaming su Rai Play Sport 2)

14.00 TENNIS – WTA 500 Strasburgo, finale: Samsonova-Rybakina (diretta tv su Sky Sport Max, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

14.00 TENNIS – WTA 250 Rabat, finale: Joint-Cristian (diretta tv su su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

14.15 F2 – GP Monaco, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali, semifinale) – Svezia-USA (diretta streaming su IIHF Tv)

14.30 ATLETICA – World Continental Tour (livello gold) a Zagabria (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 18.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 18.00)

14.30 TUFFI (Europei) – 3 m sincro maschile, finale (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurovision Sport)

Non prima delle ore 14.30 TENNIS – ATP 500 Amburgo, finale singolare: Cobolli-Rublev (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

14.45 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – XCO juniores maschile a Nove Mesto (non è prevista diretta tv/streaming)

14.50 MOTO3 – GP Gran Bretagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 TENNIS – ATP 250 Ginevra, finale: Djokovic-Hurkacz (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

15.45 MOTO2 – GP Gran Bretagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.45 RUGBY (European Rugby Champions Cup, finale) – Northampton Saints-Bordeaux Begles (diretta streaming su EPCR Tv)

16.00 F1 – GP Monaco, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 19.00; differita streaming su tv8.it dalle ore 19.00)

16.00 GOLF (PGA Tour) – Charles Schwab Challenger, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 23.00; diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 23.00)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

16.15 TUFFI (Europei) – 10 m femminile, finale (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurovision Sport)

16.25 MOTOCROSS (MX2) – GP di Francia, qualyfing race (diretta streaming su MXGP Tv)

16.30 VOLLEY FEMMINILE (amichevole) – Germania-Paesi Bassi (diretta streaming su Discovery+)

17.00 MOTOGP – GP Gran Bretagna, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

17.15 MOTOCROSS (MXGP) – GP di Francia, qualyfing race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.30 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola femminile a Lima, tabellone principale (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 BASKET (Serie A, quarti di finale) – Gara-4: Olimpia Milano-Trento (diretta tv su Eurosport 2, DMAX; diretta streaming su Discovery+, dmax.it, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 CALCIO (Serie A) – Bologna-Genoa (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League, finale) – Arsenal-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLAMANO (Serie A, semifinali scudetto) – Gara-2: Albatro-Merano, Conversano-Cassano Magnago (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Milano-Bergamo (diretta streaming su DAZN)

18.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder maschile/femminile a Salt Lake City, semifinali (diretta streaming su Discovery+)

18.00 CALCIO (Primavera, quarti di finale) – Sassuolo-Milan (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)

18.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali, semifinale) – Svizzera-Danimarca (diretta streaming su IIHF Tv)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Due partite: Espanyol-Las Palmas, Leganes-Valladolid (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A, finale scudetto) – Gara-1: L’Ekipe Orizzonte Catania-SIS Roma (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.00 CALCIO A 5 (Serie, quarti di finale) – Gara-1: L84 Torino-Feldi Eboli (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

19.00 PALLANUOTO (Euro Cup, finale di ritorno) – Pro Recco-Radnicki (diretta streaming su European Aquatics)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A, finale scudetto) – Gara-2: Salerno-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (amichevole) – Italia-Turchia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

20.00 CALCIO (Deutscher Pokal, finale) – Bielefeld-Stoccarda (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 BASKET (Serie A, quarti di finale) – Gara-4: Trieste-Brescia (diretta tv su Eurosport 2, DMAX; diretta streaming su Discovery+, dmax.it, Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 ATLETICA – Coppa Europa dei 10.000 metri, gara femminile (diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics)

20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Monza (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Tre partite: Alaves-Osasuna, Getafe-Celta Vigo, Rayo Vallecano-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Coppa di Francia, finale) – PSG-Reims (diretta streaming su DAZN)

21.30 ATLETICA – Coppa Europa dei 10.000 metri, gara maschile (diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics)

Domenica 25 maggio

01.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder maschile/femminile a Salt Lake City, finali (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)