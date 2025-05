Sport in tv oggi (martedì 13 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi martedì 13 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli Internazionali d’Italia, dove spiccano gli ottavi di finale con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti attesi rispettivamente dall’argentino Francisco Cerundolo e dal russo Daniil Medvedev. Sulla terra rossa del Foro Italico a Roma scenderà in campo anche Jasmine Paolini, attesa dal quarto di finale contro la russa Diana Shnaider.

Ripartirà il Giro d’Italia: dopo le tre frazioni in Albania e la giornata di riposo, la Corsa Rosa riprenderà il proprio cammino con la quarta frazione che si snoderà in Puglia. In serata la decisiva gara-5 della finale scudetto di basket femminile: chi conquisterà il tricolore tra Venezia e Schio? In programma anche i Mondiali Laser, gli Europei 470 e Formula Kite per gli appassionati di vela.

In serata l’ultima giornata della Serie B di calcio con dieci partite in contemporanea, da seguire anche i Mondiali di hockey ghiaccio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi martedì 13 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 13 maggio

07.00 TAEKWONDO – Mondiali cadetti, quarta giornata (diretta streaming sul canale Youtube di World Taekwondo)

08.00 VELA – Mondiali Laser, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Roma (Internazionali d’Italia), ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus; diretta tv su Sky Sport Arena fino alle ore 16.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Cerundolo (terzo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 15.00, in diretta tv anche su Rai 1 e in diretta streaming anche su Rai Play), Musetti-Medvedev (terzo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 14.00), Musetti/Sonego-Heliovaara/Patten (quinto match dalle ore 11.00 e dopo suitable rest)



11.00 TENNIS – WTA 1000 Roma (Internazionali d’Italia), quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta tv su Sky Sport Arena fino alle ore 16.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Paolini-Shnaider (secondo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 13.00), Grant/Pigato-Eala/Gauff (ottavi di finale, secondo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 13.00)

11.55 CICLISMO – Classique Dunkerque (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.00)

13.05 CICLISMO – Giro d’Italia, quarta tappa: Alberobello-Lecce (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 VELA – Europei Formula Kite, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 VELA – Europei 470, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

16.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Due partite: Norvegia-Germania, Slovenia-Lettonia (diretta streaming su IIHF Tv)

19.00 CALCIO (Liga spagnola) – Valladolid-Girona (diretta streaming su DAZN)

20.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

20.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Due partite: Canada-Francia, Kazakhstan-Ungheria (diretta streaming su IIHF Tv)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A, finale scudetto) – Gara-5: Schio-Venezia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

20.30 CALCIO (Serie B) – Brescia-Reggiana (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Cittadella-Salernitana (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Sampdoria (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Mantova-Catanzaro (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Modena-Cesena (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Palermo-Carrarese (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Pisa-Cremonese (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Sassuolo-Frosinone (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Spezia-Cosenza (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Bari (diretta streaming su DAZN)

21.30 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Las Palmas (diretta streaming su DAZN)

