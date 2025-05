Sport in tv oggi (giovedì 22 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 22 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla dodicesima tappa del Giro d’Italia. Spazio ai velocisti con la Modena-Viadana, una chance per gli sprinter di mettersi in evidenza. Prenderanno poi il via gli Europei di tuffi ad Antalya (Turchia), col Team Event. E poi tanto tennis, con i tornei di Amburgo, Ginevra, Rabat e Strasburgo a tenere banco.

In campo Matteo Arnaldi, opposto a Novak Djokovic in Svizzera, mentre Flavio Cobolli e Luciano Darderi se la vedranno contro Roberto Bautista Agut e Andrey Rublev in Germania. Questo poi sarà anche il giorno del sorteggio del tabellone principale del Roland Garros, con le qualificazioni che termineranno quest’oggi. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, giovedì 22 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Giovedì 22 maggio

09.00 Nuoto, Mare Nostrum a Barcellona: batterie (seconda giornata) – Diretta streaming su marenostrumswimtour.com.

09.00 Equitazione, Piazza di Siena: seconda giornata – Dalle 15.30 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

10.00 Tennistavolo, ITTF World Table Tennis Championships: ottavi di finale singolari uomini/donne e quarti di finale doppi – Diretta streaming sul canale Youtube di World Table Tennis.

10.00 Tennis, Roland Garros 2025: qualificazioni uomini – Diretta streaming su Discovery+.

(Zeppieri vs Spizzirri 2° match e inizio programma dalle 10.00; Gigante vs Moller 4° match e inizio programma dalle 11.00; match di Arnaboldi da definire)

10.00 Tennis, Roland Garros 2025: qualificazioni donne – Diretta streaming su Discovery+.

(Brancaccio vs Erjavec 3° match e inizio programma dalle 10.00; Errani vs Friedsam 3° match e inizio programma dalle 10.00; Stefanini vs Sasnovic 3° match e inizio programma dalle 10.00)

11.00 Tennis, WTA Strasburgo: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

12.00 Tennis, WTA Rabat: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

12.00 Tennis, ATP Amburgo: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Cobolli vs Bautista Agut 2° match e inizio programma dalle 12.00; Darderi vs Rublev 3° match e inizio programma dalle 12.00)

12.00 Tennis, ATP Amburgo: doppio maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bolelli/Vavassori vs Murray/Ram 3° match e inizio programma dalle 12.00)

12.37 Ciclismo femminile, Vuelta a Burgos: prima tappa – Diretta streaming dalle 14.30 su Discovery+.

13.25 Ciclismo, Giro d’Italia 2025: dodicesima tappa (Modena-Viadana di 172 km) – Diretta tv su RaiSport HD dalle 13.20 alle 14.00, dalle 14.00 su Rai 2 HD; dalle 12.55 su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.30 Tennis, ATP Ginevra: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Arnaldi vs Djokovic 3° match e non prima delle 18.00)

14.00 Golf, Charles Schwaba Challenger: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+.

14.00 Tennis, sorteggio tabellone principale Roland Garros – Diretta streaming su Discovery+ e sul canale Youtube del Roland Garros.

16.15 Tuffi, Europei 2025: prima giornata – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Eurovisionsport.com.

17.00 Nuoto, Mare Nostrum a Barcellona: finali (seconda giornata) – Diretta streaming su marenostrumswimtour.com.

18.00 Calcio, Europei U17: Albania vs Germania – Diretta streaming su UEFA Tv.

20.00 Basket, Serie A1: Reggio Emilia vs Trapani – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Europei U17: Francia vs Portogallo – Diretta streaming su Uefa Tv.

20.45 Basket, Serie A1: Olimpia Milano vs Trento – Diretta tv su DMAX; in streaming su DMAX.it, Discovery+ e su DAZN.

21.00 Basket, Serie A1: Trieste vs Brescia – Diretta streaming su DAZN.