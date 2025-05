LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Manila Esposito all’attacco nelle finali a trave e corpo libero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: la rassegna continentale si conclude a Lipsia (Germania) con la disputa della seconda metà delle finali di specialità. I migliori otto atleti sui vari attrezzi si sono qualificati per gli atti conclusivi e si daranno battaglia per le medaglie. Si incomincerà alle ore 13.00 con il volteggio maschile e si proseguirà poi nell’ordine con trave, parallele, corpo libero femminile e sbarra. Per l’Italia sarà un’altra giornata importante, con diversi azzurri e azzurre pronti a giocarsi una medaglia contro i migliori interpreti del continente.

L’unico rappresentante italiano al volteggio maschile sarà Nicola Bartolini, già campione del mondo al corpo libero nel 2021, che si presenta all’appuntamento in cerca di conferme su un attrezzo dove ha mostrato crescita e solidità. La concorrenza, però, è altissima: il britannico Jake Jarman, tra i migliori al mondo per potenza e pulizia tecnica, parte da favorito. Attenzione anche all’ucraino Nazar Chepurnyi, al bronzo mondiale Artur Davtyan (Armenia) e al giovane norvegese Sebastian Sponevik, in netta ascesa.

La finale alla trave femminile vedrà Sofia Tonelli e Manila Esposito difendere i colori azzurri. Per Tonelli è una grande occasione per mettersi in luce sul piano internazionale, mentre Esposito, bronzo olimpico nella specialità e doppio oro a squadre e nell’All Around, può puntare concretamente al podio. Le favorite sono la rumena Ana Barbosu, già protagonista a Lipsia, e la belga Nina Derwael, seppure più nota per le parallele, hanno tutte le carte in regola per brillare. Da seguire anche le francesi Osyssek-Reimer e Charpy, molto solide nell’esecuzione. Sarà una finale molto aperta quella delle parallele pari maschili, senza italiani in gara ma con tanti nomi interessanti. Il turco Ferhat Arican, olimpionico a Tokyo, ha classe ed esperienza per salire sul podio. Il britannico Courtney Tulloch potrebbe sorprendere, mentre il rientrante Oleg Verniaiev, simbolo della ginnastica ucraina, cercherà di far valere la sua eleganza e precisione. I padroni di casa puntano su Nils Dunkel e Timo Eder, forti anche del calore del pubblico.

L’Italia sarà grande protagonista nel corpo libero femminile con Manila Esposito e Emma Fioravanti, entrambe in grado di costruire esercizi ad alto punteggio tra acrobatica e interpretazione. La sfida sarà serrata con Ana Barbosu, in cerca di un bottino importante in questa rassegna, e la britannica Ruby Evans, potente e precisa. Da non sottovalutare la francese Ming Van Eijken e la spagnola Alba Petisco, entrambe atlete versatili e molto espressive. Chiusura col botto con la finale alla sbarra maschile, che promette spettacolo. Non ci sono italiani, ma l’attenzione sarà alta su ginnasti di altissimo profilo come il tedesco Andreas Toba, in gara in casa, e il turco Adem Asil, plurimedagliato e sempre competitivo negli eventi maggiori. Lituania, Cipro e Spagna portano in finale interpreti interessanti come Robert Tvorogal, Marios Georgiou e Joel Plata, capaci di inserimenti a sorpresa grazie a composizioni ricche e dinamiche.

Si inizia alle ore 13.00 con la prima finale e si andrà avanti fino alle ore 16.40 circa.