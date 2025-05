LIVE Atletica, Meeting Savona 2025 in DIRETTA: Simonelli e Fabbri le punte, tanti azzurri in gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’edizione 2025 meeting di Savona di atletica leggera. Oggi, mercoledì 21 maggio il Meeting Internazionale Città di Savona torna a infiammare la pista dello stadio della Fontanassa. L’edizione numero 14 dell’evento, tappa Challenger del Continental Tour, vedrà in gara come di consueto alcuni big dell’atletica azzurra e mondiale.

Nel getto del peso, riflettori puntati su Leonardo Fabbri, che proverà a ritrovare sensazioni positive dopo alcune gare sottotono. Proprio sulla pedana ligure, dodici mesi fa, il colosso toscano firmò il record italiano con un impressionante 22.95. Al suo fianco ci saranno anche Zane Weir e Nick Ponzio, per una sfida tutta tricolore di altissimo livello. Grande attesa anche per Lorenzo Simonelli, chiamato al riscatto dopo la prestazione opaca in Diamond League a Doha. Il romano disputerà la sua seconda gara stagionale nei 110 ostacoli, disciplina in cui è ormai punto fermo del movimento italiano. Tra gli avversari ritroverà lo statunitense Jamal Britt, secondo in Qatar, oltre al giamaicano Omar McLeod, oro olimpico di Rio 2016.

Dalla capitale del Qatar arriverà carico di entusiasmo Alessandro Sibilio, reduce dal successo nei 400 ostacoli proprio nella tappa di Diamond League. L’atleta campano sembra aver ritrovato la condizione dei giorni migliori e cercherà conferme nella specialità del giro di pista con barriere. Con lui in gara anche la primatista nazionale Ayomide Folorunso, pronta a testarsi contro il cronometro. I 100 metri vedranno protagonisti due staffettisti azzurri in grande forma: Matteo Melluzzo e Lorenzo Patta, brillanti alle recenti World Relays. Nei 200 metri spazio a una batteria di velocisti e velociste italiane, tra cui Dalia Kaddari, Vittoria Fontana, Margherita Castellani, Andrea Federici e Diego Nappi.

Sui 400 metri piani si attende un buon riscontro da Alessandra Bonora, mentre nei 1500 metri i principali riferimenti azzurri saranno Mohad Abdikadar e Joao Bussotti. Il salto triplo femminile promette spettacolo con Ottavia Cestonaro ed Erika Saraceni, pronte a sfidare una delle stelle internazionali più attese: Thea Lafond, campionessa olimpica in carica per la Dominica.

Le gare avranno inizio alle 15.45