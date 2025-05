Europei ginnastica artistica 2025 oggi: calendario 31 maggio, orari, tv, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 31 maggio va in scena la sesta e ultima giornata di gare agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) ci conclude la rassegna continentale con la seconda parte delle finali di specialità. I migliori otto atleti sui vari attrezzi si sono qualificati per gli atti conclusivi e si daranno battaglia per le medaglie: si incomincerà alle ore 13.00 con il volteggio maschile e si proseguirà poi nell’ordine con trave, parallele pari, corpo libero femminile e sbarra.

L’Italia vuole chiudere con il botto l’avventura in terra tedesca e si affiderà soprattutto a Manila Esposito, che si presenterà alla trave e al corpo libero per difendere i titoli conquistati lo scorso anno a Rimini. La 18enne campana insegue altri ori in questa edizione della rassegna continentale dopo aver trionfato con la squadra e nel concorso generale individuale, nel corso del pomeriggio sarà affiancata anche dalle compagne di squadra: Sofia Tonelli si esibirà sui 10 cm, mentre Emma Fioravanti sarà impegnata al quadrato.

Sul fronte maschile, invece, riflettori puntati su Nicola Bartolini, che proverà a stupire al volteggio dopo essersi messo al collo il bronzo con la squadra martedì sera. Non ci saranno invece italiani alle parallele pari e alla sbarra, l’attrezzo che farà calare il sipario su questa bella edizione degli Europei di ginnastica artistica, slittata di quasi un mese rispetto alla sua collocazione abituale nel cuore della primavera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di oggi (sabato 31 maggio) agli Europei 2025 di ginnastica artistica. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.00, in diretta streaming integrale su Rai Play Sport 3 dalle ore 13.00, in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Sabato 31 maggio

13.00 Volteggio maschile

13.40 Trave

14.25 Parallele pari

15.10 Corpo libero femminile

15.55 Sbarra

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 14.00, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 3 dalle ore 13.00, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 13.00.

ITALIANI IN GARA OGGI

13.00 Volteggio maschile: Nicola Bartolini.

13.40 Trave: Manila Esposito, Sofia Tonelli.

15.10 Corpo libero femminile: Manila Esposito, Emma Fioravanti.