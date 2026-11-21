Stephan Embacher vince la prima gara individuale della Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci 2026-2027. Sul trampolino grande di Lillehammer l’austriaco mette in fila i due salti più lunghi di giornata, 141 e 140,5 metri, e chiude con 278,0 punti, 12,1 più del norvegese Halvor Egner Granerud. Sul podio sale anche Raffael Zimmermann, terzo con 259,6 punti all’esordio assoluto in Coppa del Mondo. Per Embacher, sesto nella generale dello scorso inverno, è il secondo successo in carriera dopo quello ottenuto a marzo sul trampolino di volo di Vikersund, sempre in Norvegia.

Il vento condiziona pesantemente la prima serie, soprattutto quando tocca ai migliori dieci delle qualificazioni, tutti partiti dalla stanga 4. A pagare il prezzo più alto sono i tre medagliati olimpici del trampolino grande di Predazzo. Domen Prevc, oro ai Giochi e vincitore dell’ultima Coppa del Mondo, si ferma a 95 metri e chiude cinquantesimo e ultimo. Ren Nikaido, argento olimpico e quarto nella generale 2025-2026, è 37° con 111,5 metri. Kacper Tomasiak, argento e bronzo a Predazzo, salta 105 metri ed è 46°. In difficoltà anche i tre norvegesi che avevano monopolizzato le qualificazioni e che saltano per ultimi. Kristoffer Eriksen Sundal è settimo, Isak Andreas Langmo decimo a pari merito e Marius Lindvik quindicesimo. L’Austria occupa invece tutte e tre le posizioni del podio provvisorio con Embacher, Zimmermann e Maximilian Ortner, separati da 8,7 punti.

Le variazioni del vento incidono anche nella seconda serie. Timi Zajc si ferma a 100 metri e chiude 29°, Stefan Kraft perde quota subito dopo lo stacco e precipita dal 12° al 30° posto dopo un salto di 80 metri. Subito dopo Jan Hoerl trova una traiettoria ben più alta e arriva a 136,5 metri, risalendo fino alla sesta posizione. A cambiare la fisionomia del podio è Granerud, quinto dopo la prima serie. Il norvegese atterra a 139 metri e firma il miglior punteggio della seconda serie, 139,7, tornando sul podio individuale di Coppa dopo quasi tre anni e otto mesi. Zimmermann cede la seconda piazza con 130,5 metri ma difende il terzo posto. Embacher, che aveva 16,5 punti di margine su Granerud a metà gara, mette al sicuro la vittoria con un altro salto oltre i 140 metri.

L’Austria piazza cinque uomini nei primi sette. Daniel Tschofenig, terzo nella scorsa Coppa del Mondo, risale dall’ottavo al quarto posto, Hoerl è sesto e Ortner scivola al settimo dopo il terzo posto della prima serie. Per la Norvegia il risultato di Granerud riscatta una giornata cominciata in salita dopo la tripletta in qualifica. Sundal chiude quinto, Langmo nono e Lindvik tredicesimo. Ryoyu Kobayashi, secondo nella generale dello scorso inverno, scende dal quarto all’ottavo posto. Philipp Raimund e Gregor Deschwanden, rispettivamente oro e bronzo sul trampolino normale a Predazzo, finiscono 15° e 16°. Entrambi gli italiani si fermano alla prima serie. Giovanni Bresadola è 34° con 114,5 metri e manca la qualificazione per 8,5 punti, Francesco Cecon è 43° con 98,5 metri.