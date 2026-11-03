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LIVE Olimpiadi Giovanili 2026, mercoledì 3 novembre in DIRETTA: l’Italia punta su Davide Gazzola nel beach sprint e Greta Rossi nel nuoto

Roberto Santangelo

Pubblicato

4 minuti fa

il

Davide Gazzola / Benedict Tufnell Canottaggio.org

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Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale della manifestazione: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 3 novembre, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

IL PROGRAMMA DI MARTEDI’ 3 NOVEMBRE E GLI AZZURRI IN GARA

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