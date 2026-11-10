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LIVE Olimpiadi Giovanili 2026, martedì 10 novembre in DIRETTA: Rebecca D’Alessandro protagonista nella marcia

Roberto Santangelo

Pubblicato

29 minuti fa

il

Rebecca D'Alessandro / Grana FIDAL

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Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale della manifestazione: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 10 novembre, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

IL PROGRAMMA DI MARTEDI’ 10 NOVEMBRE E GLI AZZURRI IN GARA

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