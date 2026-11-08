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LIVE Olimpiadi Giovanili 2026, domenica 8 novembre in DIRETTA: Virginia Lampis ci prova nel taekwondo
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Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale della manifestazione: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 8 novembre, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.
IL PROGRAMMA DI DOMENICA 8 NOVEMBRE E GLI AZZURRI IN GARA