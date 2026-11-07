LIVE F1, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Ferrari a caccia della pole, Antonelli cerca la magia

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Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend del GP di San Paolo (Brasile), ventesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sullo storico tracciato di Interlagos si prospetta un day-2 denso di emozioni. Le scuderie e i piloti dovranno trovare grande efficacia nella messa a punto su un tracciato dalle caratteristiche particolari.

Il circuito brasiliano presenta alcune novità rispetto alla scorsa stagione. Nel corso dell’anno sono stati infatti effettuati degli interventi di riasfaltatura nel tratto compreso tra le curve 3 e 5 e tra le curve 8 e 9. Queste nuove porzioni di pista hanno modificato il livello di aderenza e l’evoluzione della pista nel corso del fine settimana, influenzando in particolare il comportamento dei pneumatici sulle lunghe distanze.

Dal punto di vista delle sollecitazioni, Interlagos presenta carichi laterali complessivamente nella media ma combina diverse curve ad alta velocità con rettilinei importanti. Il layout dunque non impone sollecitazioni estreme ai pneumatici, sottoposti a carichi equamente distribuiti tra asse anteriore e posteriore.

Venendo alle questioni di campionato, come si sa, Kimi Antonelli ha fatto calare il sipario a Città del Messico, diventando il pilota più giovane di sempre a conquistare l’iride. Un risultato straordinario per il 20enne bolognese, che ora aspira a fare piuttosto bene nel GP del Paese del suo idolo, Ayrton Senna, a cui ha dedicato un casco a tema.

La Ferrari, dal canto suo, vorrà mettersi alle spalle le tensioni della gara messicana, visti gli screzi tra i suoi due piloti, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il britannico, in avvicinamento al fine settimana, ha nuovamente puntato il dito contro il monegasco. Sarà interessante capire come la scuderia di Maranello saprà gestire questa situazione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend del GP di San Paolo (Brasile), ventesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Le prove libere 3 inizieranno a partire dalle 15:00 italiane, mentre le qualifiche scatteranno dalle 19:00 nostrane. Buon divertimento!