Formula 1
Quando MotoGP e F1 oggi (24 ottobre): orari qualifiche e Sprint, streaming, programma TV8 e Sky
Sabato 24 ottobre prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana ricchissimo. Spazio alla prove libere e alle qualifiche del GP degli USA per quanto riguarda la F1, alle qualifiche e alla Sprint Race del GP d’Australia per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo tra Austin e Phillip Island.
I piloti della F1 si fronteggeranno a viso aperto per conquistare il migliore piazzamento possibile sulla griglia di partenza in vista del Gran Premio di domani. I centauri della MotoGP cercheranno di portare a casa punti importanti nella gara veloce che animerà il pomeriggio in terra magiara e che si preannuncia altamente appassionante.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, di prove libere e qualifiche della F1 e delle qualifiche e della Sprint Race della MotoGP (sabato 24 ottobre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport. Prevista la diretta su TV8 per le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP, differita per le qualifiche della F1.
PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI (24 OTTOBRE)
Sabato 24 ottobre
00.25-00.55 Moto2, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP
01.10-01.40 MotoGP, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP
01.50-02.05 MotoGP, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8
02.15-02.30 MotoGP, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8
03.45-04.00 Moto3, qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8
04.10-04.25 Moto3, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8
04.40-04.55 Moto2, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8
05.05-05.20 Moto2, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8
06.00 MotoGP, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8
19.30-20.30 F1, prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1
23.00 F1, qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K
Domenica 25 ottobre
00.40-00.50 MotoGP, warm-up – Diretta tv su Sky Sport MotoGP
02.00 (ora legale) Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP
02.15 (ora solare) Moto2, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP
04.00 MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP
PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI (24 OTTOBRE): COME VEDERLE IN TV E STREAMING
F1
Diretta tv: Sky Sport F1 (canale 207) per le prove libere 1 e le qualifiche, per gli abbonati; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213) per le qualifiche, per gli abbonati.
Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.
Differita tv: TV8 dalle ore 00.30 di domenica 25 ottobre.
Differita streaming: tv8.it dalle ore 00.30 di domenica 25 ottobre.
MOTOGP
Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) per prove libere 2 di tutte le classi, qualifiche e Sprint Race della MotoGP, per gli abbonati; Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutte le sessioni, per gli abbonati; TV8 per le qualifiche di tutte le classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Sky Go e NOW per tutte le sessioni, per gli abbonati; tv8.it per le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP, gratis.
Diretta testuale: OA Sport per la MotoGP.