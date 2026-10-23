Quando MotoGP e F1 oggi (24 ottobre): orari qualifiche e Sprint, streaming, programma TV8 e Sky

Sabato 24 ottobre prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana ricchissimo. Spazio alla prove libere e alle qualifiche del GP degli USA per quanto riguarda la F1, alle qualifiche e alla Sprint Race del GP d’Australia per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo tra Austin e Phillip Island.

I piloti della F1 si fronteggeranno a viso aperto per conquistare il migliore piazzamento possibile sulla griglia di partenza in vista del Gran Premio di domani. I centauri della MotoGP cercheranno di portare a casa punti importanti nella gara veloce che animerà il pomeriggio in terra magiara e che si preannuncia altamente appassionante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, di prove libere e qualifiche della F1 e delle qualifiche e della Sprint Race della MotoGP (sabato 24 ottobre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport. Prevista la diretta su TV8 per le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP, differita per le qualifiche della F1.

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI (24 OTTOBRE)

Sabato 24 ottobre

00.25-00.55 Moto2, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

01.10-01.40 MotoGP, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

01.50-02.05 MotoGP, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

02.15-02.30 MotoGP, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

03.45-04.00 Moto3, qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

04.10-04.25 Moto3, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

04.40-04.55 Moto2, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

05.05-05.20 Moto2, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

06.00 MotoGP, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

19.30-20.30 F1, prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1

23.00 F1, qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

Domenica 25 ottobre

00.40-00.50 MotoGP, warm-up – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

02.00 (ora legale) Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

02.15 (ora solare) Moto2, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

04.00 MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI (24 OTTOBRE): COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport F1 (canale 207) per le prove libere 1 e le qualifiche, per gli abbonati; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213) per le qualifiche, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

Differita tv: TV8 dalle ore 00.30 di domenica 25 ottobre.

Differita streaming: tv8.it dalle ore 00.30 di domenica 25 ottobre.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) per prove libere 2 di tutte le classi, qualifiche e Sprint Race della MotoGP, per gli abbonati; Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutte le sessioni, per gli abbonati; TV8 per le qualifiche di tutte le classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go e NOW per tutte le sessioni, per gli abbonati; tv8.it per le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP, gratis.

Diretta testuale: OA Sport per la MotoGP.