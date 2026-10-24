Quando Manila Esposito in finale alla trave ai Mondiali? Programma, orario esatto, tv, streaming

Manila Esposito si è qualificata alla finale alla trave dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica. La capitana della nostra Nazionale ha eseguito un esercizio di pregevole fattura nel turno di ammissione e si è meritata l’accesso all’atto conclusivo sui dieci centimetri, forte del quinto punteggio della sessione: 14.200 per la fuoriclasse campana, apprezzatissima per la sua proverbiale serie acrobatica dietro, per l’espressività e per l’artisticità dimostrate sull’attrezzo.

La 19enne ha tutte le carte in regola per andare a caccia di una medaglia, in quella che è per antonomasia la gara in cui tutto può succedere, ricca di colpi di scene, cadute ed errori che rimescolano tutte le carte. Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e l’argento agli ultimi Europei, l’azzurra inseguirà il suo primo alloro iridato in un contesto che si preannuncia altamente competitivo e con una concorrenza davvero degna di nota.

L’allieva di Camilla Ugolini sembra essere al livello della brasiliana Flavia Saraiva (terza con 14.400) e della giapponese Mana Okamura (quarta con 14.266), mentre le cinesi Qingying Zhang (15.100) e Qiyuan Qiu (14.966) sembrano essere a un livello superiore e sognano la doppietta a effetto. L’algerina Kaylia Nemour ha nelle gambe un esercizio superbo (14.133), saranno della partita anche la statunitense Skye Blakely (14.166) e la francese Elena Colas (14.133).

L’appuntamento è per domenica 25 ottobre: la gara alla trave sarà la seconda di giornata, alle ore 14.42, dopo il volteggio maschile (la sessione inizierà alle ore 14.00). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale alla trave con Manila Esposito ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MANILA ESPOSITO, FINALE TRAVE AI MONDIALI

Domenica 25 ottobre

Seconda finale dalle ore 14.00 (stimato ore 14.42) Finale di specialità, trave

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.