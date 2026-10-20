Quando la finale a squadre con l’Italia ai Mondiali di ginnastica artistica: il programma delle Fate, orari, tv, streaming

L’Italia disputerà la finale della gara a squadre femminile ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica. La nostra Nazionale si è qualificata all’atto conclusivo della prova più prestigiosa e impattante, quella che premia la caratura tecnica e la profondità del movimento di un intero Paese. Le azzurre hanno chiuso il turno preliminare in quarta posizione, alle spalle della Cina, degli USA e della Russia, meritandosi l’ingresso tra le otto compagini che battaglieranno per il podio.

L’appuntamento è per mercoledì 21 ottobre alle 19.30, quando alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) si consumerà la lotta per le prime medaglie femminili di questa rassegna iridata e anche per i tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, che verranno messi in palio proprio in questa occasione. Le Fate se la giocheranno a viso aperto: la Cina ha impressionato in qualifica, gli USA difendono quel titolo mai ceduto dal 2010, la Russia si è scoperta splendida con le seconde linee, il Giappone è molto solido.

Dopo il bronzo conquistato ai Mondiali 2019, l’Italia non è più salita sul podio in campo iridata, ma nel mezzo si è meritata la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le ragazze del DT Enrico Casella hanno tutte le carte in regola per sognare la magia, in una gara caratterizzata dal format 5-3-3: ogni squadra è composta da cinque atlete, se ne schierano tre su ogni attrezzo e tutti i punteggi vengono considerati ai fini della classifica. Gli errori si pagano a caro prezzo e le carte possono mescolarsi molto in fretta.

Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano e Sofia Tonelli partiranno alle parallele asimmetriche e gireranno insieme alla Russia per tutta la serata. Gli USA e la Cina scatteranno al volteggio, il Giappone e la Francia si divideranno l’avvio alla trave, il Canada e il Brasile scatteranno al corpo libero. Si gareggia con il meccanismo alternato: salirà un’azzurra sugli staggi, poi una russa, quindi un’altra italiana e via dicendo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale della gara a squadre femminile ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO L’ITALIA NELLA FINALE A SQUADRE DEI MONDIALI

Mercoledì 21 ottobre

Ore 19.30 Gara a squadre femminile, finale – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA FINALE A SQUADRE MONDIALI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.