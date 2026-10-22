Musetti-Van Assche, ATP Lione 2026: orario, tv, programma, streaming

Lorenzo Musetti chiuderà il programma di venerdì 23 ottobre sul Court Central Auvergne-Rhone-Alpes sfidando il padrone di casa francese Luca Van Assche nell’ultimo quarto di finale dell’ATP 250 di Lione 2026. Si preannuncia un match più aperto di quanto non possa sembrare, in cui l’azzurro sarà comunque il favorito d’obbligo della vigilia per status e classifica.

Archiviato un pessimo swing asiatico, il 24enne azzurro (n.26 ATP e sesta testa di serie) ha cominciato bene la fase conclusiva della stagione sui campi indoor europei senza concedere neanche un set a Matteo Arnaldi e Moise Kouamè nei primi due turni del torneo. Dall’altra parte della rete troverà però un avversario in fiducia (n.48 al mondo), reduce da una bella vittoria in rimonta sul big server monegasco Valentin Vacherot.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Van Assche, valevole come quarto di finale dell’ATP 250 di Lione 2026. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-VAN ASSCHE ATP LIONE 2026

Venerdì 23 ottobre

Court Central Auvergne-Rhone-Alpes – Inizio alle ore 12.00

Cash/Glasspool vs Behar/Paris

A seguire, ma non prima delle 14.00

C. Moutet vs T. Paul

A seguire

D. Altmaier vs P. Herbert o T. Fritz

A seguire, ma non prima delle 19.00

F. Cobolli o S. Wawrinka vs K. Jacquet o B. Nakashima

A seguire

Lorenzo Musetti vs Luca Van Assche – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA MUSETTI-VAN ASSCHE ATP LIONE 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.