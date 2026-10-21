Mondiali ginnastica artistica 2026 stasera in tv: orari 21 ottobre, canale in chiaro, italiane in gara

Oggi mercoledì 21 ottobre va in scena la quinta giornata di gara ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) si disputerà la finale della gara a squadre femminile, uno degli appuntamenti più attesi dell’intera rassegna iridata, l’evento in grado di catturare l’attenzione degli appassionati della Polvere di Magnesio perché mette alle prova le migliori otto Nazioni e incoronerà il Paese che avrà il movimento più ampio e di maggior spessore tecnico.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA DALLE 19.30

Appuntamento alle ore 19.30, verranno messi in palio tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028: chi salirà sul podio potrà prenotare i biglietti per la California con quasi due anni di anticipo. Si adotterà il format 5-3-3: tre ginnasti per attrezzo, tutti i punteggi verranno considerati ai fini della classifica, dunque ogni errore e ogni esitazione verranno pagati a caro prezzi, la pulizia di esecuzione e una buona media di squadra avranno un peso specifico importante per le sorti della competizione.

L’Italia ha tutte le carte in regola per giocarsela: dopo il quarto posto ottenuto in qualifica, le Fate cercheranno di alzare ulteriormente l’asticella e di rendersi protagonisti della gara più pulita impossibile, basilare per cercare di tornare sul podio iridato del team event dopo sette anni. Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano e Sofia Tonelli andranno all’assalto, partendo dalle parallele asimmetriche e girando insieme alla Russia.

La Cina ha chiuso il turno preliminare al comando, ma le asiatiche riusciranno a non commettere grossi errori e a fare valere il loro grande potenziale tra trave e parallele? Gli USA cercheranno di difendere lo scettro detenuto ininterrottamente dal 2020: la squadra non sarà all’altezza delle big dei giorni miglior, ma Skye Blakely e compagne possono riuscire nella missione. La Russia ha dimostrato di poter inseguire il risultato anche senza Angelina Melnikova, il Giappone e la Francia possono ambire a un ruolo di spessore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica per quanto riguarda la giornata odierna (mercoledì 21 ottobre). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Mercoledì 21 ottobre

Ore 19.30 Gara a squadre femminile, finale – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Italia (Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano, Sofia Tonelli).