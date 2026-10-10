Manila Esposito tra i grandi ritorni di World Gymnast! La prestigiosa citazione verso i Mondiali

Manila Esposito è stata citata da World Gymnast, la Federazione Internazionale Ginnastica, nel tradizionale pezzo “cinque storie da seguire” che precede di otto giorni l’inizio dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica, in programma a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 17 al 25 ottobre. L’azzurra è stata menzionata nel paragrafo riguardante i grandi ritorni, a dimostrazione dell’acclarata caratura internazionale che viene riconosciuta alla talentuosa campana.

Nello specifico si legge: “Rotterdam segna il ritorno della campionessa mondiale 2022 Rebeca Andrade (dal Brasile), che probabilmente gareggerà al volteggio, alla trave e forse alle parallele asimmetriche. Anche Manila Esposito (Italia), campionessa europea in carica al corpo libero, torna in gara dopo aver saltato i Mondiali del 2025“. Essere affiancata alla ammirabile sudamericana, indubbia uno dei volti simbolo dell’ultimo lustro sul giro completo, è segno di prestigio per la nostra portacolori.

Manila Esposito si confermò Campionessa d’Europa sul giro completo nel 2025, poi ha dovuto fare i conti con qualche problema fisico che non le permise di partecipare ai Mondiali disputati dodici mesi fa a Jakarta e agli ultimi Europei si è esibita soltanto al quadrato (oro) e alla trave (argento). La 19enne sarà la capitana dell’Italia, affiancata in squadra da Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano e Sofia Tonelli. Sono due i precedenti ai Mondiali: nel 2022 e nel 2023 fu quinta con la squadra, tre anni fa fu nona nell’all-around ad Anversa.