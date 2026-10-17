Manila Esposito torna ai Mondiali, cambia veste e punta in alto da capitana: tra trave e corpo libero…

Manila Esposito sarà la capitana dell’Italia ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica, che si disputano a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 17 al 25 ottobre. L’azzurra sarà il faro del quintetto tricolore, che scenderà in pedana domenica 18 ottobre (ore 19.40) per inseguire la qualificazione alla finale a squadre, e ha tutte le carte in regola per togliersi delle importanti soddisfazioni a livello individuale dopo aver fatto la differenza agli Europei: due mesi fa trionfò al corpo libero e si mise al collo l’argento alla trave e nel team event.

La fuoriclasse campana tornerà a disputare una rassegna iridata a distanza di tre anni dall’ultima volta: nel 2023 fu quinta con la squadra e nona nell’all-around, nella stagione in cui aveva dato una svolta alla propria carriera con l’argento conquistato sui 10 cm in campo continentale. Quella medaglia le fece capire di avere le carte in regola per brillare ai massimi livelli e spalancò le porte verso una doppia apoteosi sul giro completo agli Europei e i due allori alle Olimpiadi di Parigi 2024 (bronzo alla trave e argento con la squadra).

Manila Esposito prenderà parte ai Mondiali per la terza volta in carriera (l’esordio nel 2022) e dopo l’assenza dello scorso anno per qualche problema fisico, ricoprendo un ruolo sempre crescente in termini di importanza. La 19enne non competerà nel concorso generale individuale (parallele asimmetriche e volteggio sono stati un po’ abbandonati nell’ultimo anno e mezzo), ma si giocherà delle carte importanti nelle due specialità che sono ormai diventate di riferimento: alla trave e al corpo libero può puntare alle finali e poi battagliare per il podio, dall’alto di D Score elevati e di esecuzioni solitamente molto pulite.