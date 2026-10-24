Coppa del Mondo
LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2026 in DIRETTA: torna Marta Bassino, Anna Trocker per stupire
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Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del gigante femminile in programma a Soelden (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027: al cancelletto di partenza della prima manche, a partire dalle ore 10.00, ci saranno 67 atlete da 19 Paesi. Seconda manche alle 13.00.
In casa Italia saranno undici le azzurre al via della gara odierna sulle 67 partenti della prima run: Lara Della Mea scatterà con il 12, Asja Zenere col 21, Marta Bassino col 28, Laura Pirovano col 31, Anna Trocker col 34, Sophie Mathiou col 37, Ilaria Ghisalberti col 38, Alice Pazzaglia col 41, Giorgia Collomb col 49, Tatum Bieler col 56 ed Emilia Mondinelli col 66.
Tra le partenti odierne Lara Della Mea, dunque, è l’unica azzurra inserita nel secondo gruppo di merito della World Cup Starting List, e potrà partire con il pettorale numero 12 nella prima manche, mentre tornerà al cancelletto di partenza dopo oltre un anno di stop per infortunio Marta Bassino, al via col 28.
Tra le azzurre al di fuori delle prime 30, torna al via in gigante la vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo di discesa Laura Pirovano, che grazie agli oltre 500 punti nella World Cup Starting List generale partirà col 31, ma poco dopo scatterà anche la giovane promessa Anna Trocker, al via col 34.
Il gigante femminile in programma a Soelden (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027, prenderà il via alle ore 10.00 con la prima manche (seconda run dalle 13.00): OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 9.30 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!