LIVE MotoGP, GP Australia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi guastafeste tra Martin e Marquez. Si parte all’1.10

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP d’Australia, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato aussie, il Circus delle due ruote regalerà non poco spettacolo, in un day-2 che si presenta particolarmente intensa.

In top-class la situazione è decisamente interessante. Lo scontro tra Aprilia e Ducati tiene banco, con la figura di Marco Bezzecchi, a recitare la parte della mina vagante tra i duellanti. Il confronto iridato tra i due spagnoli Jorge Martin e Marc Marquez è il tema principale del round di Motegi.

Martin non ha rubato l’occhio nel corso della prima giornata di prove, mentre Marquez ha saputo gestire molto bene la situazione, ottenendo quanto andava ottenuto e senza sforzarsi più di tanto. In quest’ottica sarà interessante comprendere che cosa riuscirà a fare Bezzecchi.

Il romagnolo, terzo nella classifica mondiale, vuole inserirsi nella lotta e rilanciare in qualche modo la propria candidatura. Nello stesso tempo, bisognerà prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, perché l’arrivo della pioggia potrebbe davvero sparigliare le carte.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP d’Australia, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Assisteremo alla FP2 a partire dalle 01.10 italiane, che precederà alle 01.50 le qualifiche. La Sprint Race scatterà alle 06.00 italiane, con 13 giri da affrontare. Buon divertimento!