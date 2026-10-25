LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2026 in DIRETTA: Manila Esposito sogna la magia alla trave

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Il programma di Manila Esposito – Le qualificate alle finali

Buongiorno e benvenuti alla diretta live dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica: alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) vanno in scena le ultime finali di specialità e si concluderà la rassegna iridata che ci ha tenuto compagnia per nove giorni. I migliori otto interpreti delle qualificazioni si daranno battaglia sui singoli attrezzi, verranno messi in palio cinque titoli: volteggio maschile, trave, parallele pari, corpo libero femminile, sbarra.

L’Italia vuole sognare in grande con Manila Esposito, che ha tutte le carte in regola per andare a caccia di una medaglia alla trave. Bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e argento ai recenti Europei, la fuoriclasse campana ha nelle corde un esercizio di notevole spessore, caratterizzato dal perfetto connubio tra la parte artistica e le difficoltà tecniche. L’azzurra punterà in maniera convinta al podio, forte del quinto accredito (14.200 in qualifica), in una gara dove errori e ribaltoni sono sempre dietro l’angolo.

Le cinesi Qingying Zhang e Qiyuan Qiu sembrano avere una marcia in più: se non sbaglieranno si giocheranno la medaglia d’oro. Alle spalle sarà bagarre tra la nostra portacolori, la tonica brasiliana Flavia Saraiva, la giapponese Mana Okamura, la statunitense Skye Blakely, la francese Elena Colas e l’algerina Kaylia Nemour. Yumin Abbadini ha strappato l’ammissione alla finale alla sbarra con l’ottavo punteggio e proverà a ben figurare in un contesto altamente competitivo.

OA Sport vi propone la diretta live testuale delle finali di specialità ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si incomincerà alle ore 14.00 e si andrà avanti fino alle ore 18.00 circa. Buon divertimento a tutti.