LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2026 in DIRETTA: l’Italia osserva le avversarie e punta alle finali. Nemour, Brasile e Cina le più attese

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La cronaca della gara dell’Italia – Le pagelle dell’Italia – Le avversarie dell’Italia per andare in finale – Startlist e rotazioni

Buongiorno e benvenuti alla diretta live dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica: alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) proseguono le qualificazioni femminili. Dopo la disputa delle prime tre suddivisioni nella giornata di ieri, oggi saranno protagonisti gli altri sette gruppi in programma: ci aspetta una maratona di tredici ore, al termine della gara avremo chiaro il quadro delle ammesse alle varie finali (otto squadre, 24 all-arounder, otto alle singole finali di specialità).

L’Italia ha regalato grande spettacolo nel terzo raggruppamento: le azzurre hanno chiuso al secondo posto, alle spalle degli USA e davanti al Giappone, ipotecando la qualificazione a squadre. Manila Esposito (seconda alla trave con 14.200) ed Elisa Iorio (seconda alle parallele asimmetriche con 14.466) sono molto vicine all’atto conclusivo. Ci spera Giulia Perotti (terza sugli staggi con 14.366 e quinta sui 10 cm con 13.833), mentre sarà più difficile la missione di Esposito al corpo libero (terza, ma con un non imbattibile 13.233).

Saranno tante le big in pedana: alle ore 11.05 toccherà alla formidabile algerina Kaylia Nemour (favorita per l’oro alle parallele e nel concorso generale, accreditata alla trave e al corpo libero); alle ore 12.40 spazio alla Francia, alle ore 16.00 toccherà alla Gran Bretagna di Rebecca Downie e Alice Kinsella, la Russia gareggerà alle ore 17.35 ma sarà priva delle stelle Angelina Melnikova e Viktoriia Listunova, alle ore 19.35 il Brasile di Rebeca Andrade e poi alle ore 21.10 la quotatissima Cina.

OA Sport vi propone la diretta live testuale delle qualificazioni femminili ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si incomincerà alle ore 09.30 e si andrà avanti fino alle ore 22.30. Buon divertimento a tutti.