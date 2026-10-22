LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2026 in DIRETTA: finale all-around maschile, sarà ancora Giappone?

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Il Giappone vince la gara a squadre – I qualificati alle finali

Buongiorno e benvenuti alla diretta live dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica: alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) va in scena la finale del concorso generale individuale maschile. Si preannuncia grande spettacolo nella serata che incoronerà il ribattezzato Imperatore della Polvere di Magnesio: chi sarà l’atleta più completo sui sei attrezzi? Chi si meriterà lo scettro iridato e chi conquisterà le ambite medaglie, le prime individuali di questa rassegna iridata dopo la disputa delle gare a squadre?

I giapponesi Shinnosuke Oka e Daiki Hasimoto (primo e secondo in qualifica) sono i grandi favoriti della vigilia e puntano a firmare la doppietta dopo il trionfo nel team event, ma il russo Arsenii Dukhno, i britannici Jake Jarman e Joe Fraser, il cinese Haonan Yang, il croato Illia Kovtun hanno i mezzi per puntare al podio. Yumin Abbadini terrà alto il tricolore: il capitano dell’Italia proverà a battagliare per un non semplice ingresso nella top-10.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della finale all-around ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si incomincerà alle ore 19.30 e si andrà avanti fino alle ore 22.30 circa. Buon divertimento a tutti.