L’Italia festeggia sei finali ai Mondiali di ginnastica artistica! La squadra sogna il podio; Esposito, Iorio e Perotti all’arrembaggio

L’Italia ha disputato un eccellente turno di qualificazione ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica ed è riuscita a raccogliere un bel bottino di pass per le finali, che animeranno la seconda parte della rassegna iridata, in corso di svolgimento alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi). La nostra Nazionale si è qualificata all’atto conclusivo della gara a squadre, l’evento che premia la caratura tecnica e la profondità del movimento ginnico di un intero Paese: l’appuntamento è per mercoledì 21 ottobre (ore 19.30), quando verranno messi in palio anche tre biglietti per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Le Fate hanno concluso il turno preliminare al quarto posto con il brillante punteggio di 162.430: dopo due grandi rotazioni tra parallele asimmetriche (42.332) e trave (41.633), il quintetto tricolore ha dovuto fare i conti con un paio di cadute al corpo libero (37.666) e con l’assenza di doppi avvitamenti al volteggio (40.799). Tra due giorni si ripartirà da zero e, con il format 5-3-3, che non prevede gli scarti e che fa pagare a caro prezzo ogni errore, si rimescoleranno le carte e si potrà andare a caccia di un riscontro importante.

Le ragazze del DT Enrico Casella si sono accodate alla Cina (164.996), capace di firmare una grande impresa battendo gli USA (164.529), nonostante una rotazione poco brillante al quadrato, rimediata con una pirotecnica prova alla trave. Terza posizione per la Russia (163.662), nonostante l’assenza di Angelina Melnikova, Viktoriia Listunova e Anna Kalmykova: le cosiddette seconde linee sono andate oltre ogni aspettativa. Saranno della partita anche il Giappone (161.630), la Francia (161.430), il Canada (160.130) e il Brasile (159.131), mentre la Gran Bretagna è eliminata per due decimi.

L’Italia ha festeggiato un triplo pass per gli atti conclusivi di specialità. Elisa Iorio è ottima quarta alle parallele asimmetriche (14.466), alle spalle dell’algerina Kaylia Nemour (14.933), della tedesca Helen Kevric (14.766) e della francese Elena Colas (14.533). Giulia Perotti è settima sugli staggi con il riscontro di 14.366, appena dietro all’olandese Naomi Visser (14.466) e alla russa Alena Glotova (14.400). Manila Esposito è brillante quinta alla trave (14.200), in scia alla giapponese Mana Okamura (14.266) e alla brasiliana Flavia Saraiva (14.400), ma le cinesi Qingying Zhang (15.100) e Qiyuan Qiu (14.966) sembrano essere di un altro pianeta.

Iorio e Perotti inseguiranno la medaglia sabato pomeriggio, mentre Esposito sarà impegnata domenica pomeriggio. Giulia Perotti e Sofia Tonelli si sono qualificate alla finale del concorso generale con il 17mo e il 18mo riscontro (rispettivamente 53.032 e 52.700): appuntamento giovedì sera, quando l’algerina Kaylia Nemour (55.999) si presenterà con tutti i favori del pronostico.