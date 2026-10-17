La domenica bestiale dell’Italia ai Mondiali di ginnastica artistica: Fate e Moschettieri, le qualifiche modellano l’avventura

L’Italia è attesa da una vera e propria giornata di fuoco ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica: domenica 18 ottobre saranno impegnate entrambe le Nazionali sulla pedana della AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi), dove si concluderanno le qualificazioni maschili e inizierà il turno preliminare femminile. Una doppia chiamata per il Bel Paese, che andrà a caccia dell’ammissione agli atti conclusivi con entrambe le squadre e inseguirà anche qualche soddisfazione individuale, in modo da essere protagonista nella seconda parte della rassegna iridata.

Si incomincerà alle ore 10.00 con i Moschettieri, sotto la guida del DT Giuseppe Cocciaro: quinta suddivisione sulle sei in programma per gli azzurri, che avranno la possibilità di fare leva sui risultati conseguiti dalle altre compagini nella giornata di sabato. Gli azzurri partiranno al cavallo con maniglie, l’attrezzo più ostico perché l’errore è sempre dietro l’angolo. Sarà subito un crocevia fondamentale perché sarà impegnato Gabriele Targhetta, Campione d’Europa di specialità, che vuole battagliare per una medaglia anche nell’evento più importante della stagione.

Il capitano Yumin Abbadini, l’esperto Mario Macchiati e l’esordiente Simone Speranza saranno impegnati su tutti gli attrezzi, ma tutti con le rispettive peculiarità: Speranza eseguirà i due salti al volteggio per meritarsi la finale di specialità e sarà un fattore anche agli anelli e al corpo libero, Yumin cercherà di distinguersi alla sbarra e al cavallo. Nicolò Vannucchi avrà un peso specifico non indifferente al quadrato e alla tavola. Gli azzurri gareggeranno insieme alla quotatissima Cina, alla Spagna e al Belgio, potranno dovranno aspettare le ore 14.00, al termine della suddivisione con Germania, Israele, Kazakhstan e Svizzera per conoscere quale sarà il proprio destino.

Alle ore 19.40, invece, toccherà alle Fate, sotto la guida del DT Enrico Casella: terza suddivisione sulle dieci in programma per le azzurre, che avranno come riferimento i punteggi ottenuti dagli USA (prima suddivisione, ore 16.00) e dal Giappone (secondo gruppo, ore 17.50). Il quintetto tricolore ha tutte le carte in regola per puntare in alto, ma dovrà poi aspettare lunedì sera, quando avranno concluso il proprio operato le altre sette suddivisioni, per sapere come si evolverà la propria rassegna iridata. La partenza alle parallele asimmetriche, ormai un attrezzo di riferimento per il nostro movimento, può essere favorevole.

Manila Esposito ricoprirà il ruolo di capitana e i suoi esercizi alla trave e al corpo libero avranno un peso specifico sulle dinamiche di squadra, senza dimenticare il fatto che la campana può puntare a una medaglia in quelle che sono ormai diventate le specialità di riferimento. Elisa Iorio è particolarmente attesa alle parallele asimmetriche e dovrà fornire il contributo anche al volteggio, mentre le altre tre azzurre saranno coinvolte nell’all-around: Giulia Perotti può essere protagonista, se riuscirà a trovare continuità e solidità; July Marano (Campionessa d’Italia sul giro completo) e Sofia Tonelli (già bronzo sui 10 cm agli Europei 2025) saranno al debutto iridato.

CALENDARIO ITALIA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Domenica 18 ottobre

10.00-11.50 Qualificazioni maschili, quinta suddivisione (con ITALIA, Belgio, Cina, Spagna, Gruppo misto 3, Gruppo misto 6)

19.40-21.00 Qualificazioni femminili, terza suddivisione (con ITALIA, Messico, Gruppo misto 8, Gruppo misto 14)

ITALIANI IN GARA QUALIFICAZIONI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Domenica 18 ottobre

10.00-11.50 Qualificazioni maschili, quinta suddivisione: ITALIA (Yumin Abbadini, Gabriele Targhetta, Simone Speranza, Mario Macchiati, Nicolò Vannucchi)

19.40-21.00 Qualificazioni femminili, terza suddivisione: ITALIA (Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano, Sofia Tonelli)

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta testuale: OA Sport.