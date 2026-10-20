Italia in 7 finali ai Mondiali di ginnastica artistica: il calendario degli azzurri, gli orari delle gare e come seguirle

L’Italia sarà presente in ben sette finali ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica, in corso di svolgimento alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi). Questo è il bottino che la nostra Nazionale si è garantita al termine dei tre giorni di qualificazione di questa rassegna iridata: il risultato è eccellente, peccato per i due decimi che sono mancati ai Moschettieri per meritarsi l’atto conclusivo nella gara a squadre e per i 33 millesimi che hanno relegato Manila Esposito al ruolo di prima riserva al corpo libero.

Le Fate saranno grandi protagoniste nel team event, in programma a partire dalle ore 19.30 di mercoledì 21 ottobre: Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano e Sofia Tonelli hanno chiuso il turno preliminare in quarta posizione e, con il format 5-3-3 che non concede spazio agli errori, proveranno a dare l’assalto a qualcosa di importante, considerando che chi salirà sul podio si meriterà anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Le azzurre se la dovranno vedere soprattutto con la Cina, gli USA, la Russia e il Giappone.

A seguire ci sarà spazio per le finali dei concorsi generali individuali, dove i nostri portacolori cercheranno di distinguersi e di meritarsi un buon piazzamento: giovedì 22 ottobre (ore 19.30) toccherà a Yumin Abbadini, mentre venerdì 23 ottobre (ore 19.30) sarà il turno di Giulia Perotti e Sofia Tonelli. Il fine settimana sarà interamente dedicato alle finali di specialità, nella fascia oraria 14.00-18.00 per entrambe le giornate.

Elisa Iorio è dotata dei mezzi necessari per cercare il colpaccio a effetto alle parallele asimmetriche, dove sarà presente anche Giulia Perotti nel pomeriggio di sabato 24 ottobre. Le azzurre si esibiranno dopo Gabriele Targhetta, Campione d’Europa al cavallo con maniglie e pronto a inseguire la medaglia iridata con il terzo accredito del turno preliminare. Domenica 25 ottobre sarà invece il turno di Manila Esposito (tra le candidate al podio alla trave) e a Yumin Abbadini (ottavo in qualifica alla sbarra).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di tutte le finali con gli italiani ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALI CON ITALIA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Mercoledì 21 ottobre

Ore 19.30 Gara a squadre femminile: con Italia (Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano, Sofia Tonelli)

Giovedì 22 ottobre

Ore 19.30 Concorso generale individuale maschile: con Yumin Abbadini

Venerdì 23 ottobre

Ore 19.30 Concorso generale individuale femminile: con Giulia Perotti, Sofia Tonelli

Sabato 24 ottobre

Terza finale dalle ore 14.00 Cavallo con maniglie: con Gabriele Targhetta

Quarta finale dalle ore 14.00 Parallele asimmetriche: con Elisa Iorio, Giulia Perotti

Domenica 25 ottobre

Seconda finale dalle ore 14.00 Trave: con Manila Esposito

Quinta finale dalle ore 14.00 Sbarra: con Yumin Abbadini

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.