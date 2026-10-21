Iorio: “Guardiamo il bello nel brutto”. Esposito: “Non può andare sempre bene”. Le Fate analizzano i Mondiali

L’Italia ha pagato a caro prezzo tre cadute alla trave e non è riuscita ad andare oltre la settima piazza nella finale della gara a squadre femminile che ha animato la quinta giornata dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica, in corso di svolgimento alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi). Le azzurre hanno commentato la propria prestazione ai microfoni della Rai.

Manila Esposito: “Rispetto alle qualifiche ci sono stati più errori, può capitare in una finale a tre secca. Abbiamo cercato di dare il massimo, non può andare sempre bene. Siamo felici lo stesso. Domenica sarò in finale alla trave, sabato Elisa e Giulia“.

Elisa Iorio: “Si poteva fare meglio la trave. Siamo una squadra nuova, abbiamo bisogno di lavorare, ci sono giovani alla prima esperienza, è importante rialzarsi. Dobbiamo cercare di guardare le cose belle in quelle brutte, voglio bene a queste ragazze”.

July Marano: “Sono abbastanza soddisfatta della gara che ho fatto, qualche imprecisione al corpo libero. Il mio Mondiale è finito, ma continuerò a fare il tifo alle compagne“.

Giulia Perotti: “Di questa gara sono contenta delle parallele, ho fatto un esercizio abbastanza buono. Alla trave sono dispiaciuta per la caduta: il resto è andato bene, sono contenta. Non vedo l’ora delle prossime finali“.

Sofia Tonelli: “Cercherò di dare il massimo e di divertirmi nella finale all-around, non ho aspettative”.