Ginnastica artistica, le startlist della finale a squadre ai Mondiali: ordini di rotazione, l’Italia ci prova per il pass olimpico

Mercoledì 21 ottobre di fuoco per gli appassionati della Polvere di Magnesio: alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi) si disputa la Finale a Squadre femminile dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica, alle ore 19.30 si scenderà in pedana per disputare quella che viene considerata la gara regina, la prova che premia la profondità e la caratura del movimento ginnico nazionale. Si preannuncia una lotta infuocata tra le migliori otto compagini a livello globale, in palio tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Si adotterà il format 5-3-3: ogni Nazionale schiererà cinque atlete, su ogni attrezzo ne saliranno tre, verranno considerati tutti i punteggi, dunque non saranno ammessi scarti e ogni errore si pagherà a caro prezzo. L’Italia ha tutte le carte in regola per andare a caccia di una medaglia e del biglietto per la California: dopo il quarto posto conseguito nel turno preliminare, le Fate si butteranno nella mischia e proveranno a fare il colpaccio, a sette anni di distanza dal bronzo conseguito ai Mondiali di Stoccarda.

Le ragazze del DT Enrico Casella scatteranno alle parallele asimmetriche insieme alla sorprendente Russia, che anche senza Angelina Melnikova e le altre big si è confermata al vertice con Liudmila Roshchina, Milana Kaiumova, Alena Glotova, Elizaveta Us e Aleksandra Anufrieva. Gli USA dovranno difendere lo scettro tenuto dal 2010 con Charleigh Bullock, Claire Pease, Skye Blakely, Reese Esponda e Dulcy Caylor. La Cina ha terminato le qualificazioni in testa e sogna in grande con Yihan Zhang, Qinqin Ke, Siyu Du, Qingying Zhang, Qiyuan Qiu.

Americane e asiatiche scatteranno dal volteggio, mentre l’avventura del Giappone e della Francia partirà dalla trave: le asiatiche cercheranno di fare la differenza con la compattezza di squadra garantita da Misa Nishiyama, Haruka Nakamura, Mana Okamura; le transalpine saranno trascinate dalla capitana Elena Colas, spalleggiata da Maiana Prat, Morgane Osyssek-Reimer, Lorette Charpy e Celia Serber. Il Brasile proverà a emergere con le stelle Rebeca Andrade e Flavia Saraiva, mentre il Canada si affiderà all’eterna Ellie Black.

Manila Esposito si cimenterà al corpo libero e alla trave, Elisa Iorio sarà impegnata al volteggio e e alle parallele asimmetriche, Giulia Perotti dovrà dare il massimo tra staggi e 10 cm, Sofia Tonelli avrà una triplo impegno tra parallele, trave e volteggio, mentre July Marano è stata selezionata per il corpo libero. Di seguito la startlist e gli ordini di rotazione della finale a squadre femminile dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica.