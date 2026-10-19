Ginnastica artistica, le qualificate alle finali femminili dei Mondiali: eccellente bottino per l’Italia

A Rotterdam (Paesi Bassi) sono andate in scena le qualificazioni femminili dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica. L’Italia ha conquistato il pass per tre finali di specialità: Elisa Iorio ha siglato il quarto punteggio alle parallele asimmetriche, Manila Esposito ha timbrato il quinto riscontro alla trave, Giulia Perotti vanta il settimo accredito sugli staggi. La campana sarà prima riserva al corpo libero, esclusa per appena 33 millesimi dall’atto conclusivo.

La 23enne emiliana e la 19enne campana si giocheranno carte importanti nella sfida tra le migliori otto, con la possibilità di battagliare per le medaglie tra sabato e domenica pomeriggio. La 17enne piemontese partirà un po’ più indietro nella scala gerarchica, ma ha tutti i mezzi per potersi distinguere tra un’agguerrita concorrenza. Giulia Perotti e Sofia Tonelli saranno della partita anche nell’atto conclusivo del concorso generale individuale, rispettivamente con il 17mo e il 18mo punteggio.

L’Italia si è qualificata alla finale della gara a squadre: le Fate hanno concluso il turno al quarto posto, alle spalle di Cina, USA e Russia. Le ragazze del DT Enrico Casella torneranno in gara mercoledì sera, con l’obiettivo di dare l’assalto al podio e ai pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 (veranno festa le formazioni che si metteranno al collo la medaglia. Di seguito il quadro dettagliato di tutti i qualificati alle finali femminili dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica.

QUALIFICATE FINALI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

GARA A SQUADRE

1. Cina 164.996

2. USA 164.529

3. Russia 163.662

4. Italia 162.430

5. Giappone 161.630

6. Francia 161.430

7. Canada 160.130

8. Brasile 159.131

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-AROUND)

1. Kaylia Nemour (Algeria) 55.999

2. Skye Blakely (USA) 55.465

3. Liudmila Roshchina (Russia) 55.098

4. Elena Colas (Francia) 55.032

5. Qinqin Ke (Cina) 54.699

6. Qingying Zhang (Cina) 54.565

7. Claire Pease (USA) 54.432

8. Naomi Visser (Paesi Bassi) 53.965

9. Alena Glotova (Russia) 53.932

10. Lia Grace Redick (Canada) 53.599

11. Alba Petisco (Spagna) 53.599

12. Flavia Saraiva (Brasile) 53.566

13. Rina Kishi (Giappone) 53.499

15. Elsabeth Black (Canada) 53.466

16. Maiana Prat (Francia) 53.333

17. Giulia Perotti (Italia) 53.032

18. Sofia Tonelli (Italia) 52.700

19. Breanna Scott (Australia) 52.698

20. Abigail Martin (Gran Bretagna) 52.599

21. Aiko Sugihara (Giappone) 52.266

22. Lorrane Oliveira (Brasile) 52.165

23. Lisa Vaelen (Belgio) 52.065

24. Alice Kinsella (Gran Bretagna) 52.065

25. Greta Mayer (Ungheria) 51.999

Esclusa per la regola dei passaporti: Charleigh Bullock (USA), 14ma con 53.499.

VOLTEGGIO

1. Rebeca Andrade (Brasile) 14.533

2. Seojeong Yeo (Corea del Sud) 14.483

3. Claire Pease (USA) 14.283

4. Lia-Monica Fontaine (Canada) 14.099

5. Skye Blakely (USA) 14.066

6. Elsabeth Black (Canada) 13.933

7. Abigail Martin (Gran Bretagna) 13.850

8. Victoria Mata (Messico) 13.816

PARALLELE ASIMMETRICHE

1. Kaylia Nemour (Algeria) 14.933

2. Helen Kevric (Germania) 14.766

3. Elena Colas (Francia) 14.533

4. Elisa Iorio (Italia) 14.466

5. Naomi Visser (Paesi Bassi) 14.466

6. Alena Glotova (Russia) 14.400

7. Giulia Perotti (Italia) 14.366

8. Skye Blakely (USA) 14.333

TRAVE

1. Qingying Zhang (Cinaa) 15.100

2. Qiyuan Qiu (Cina) 14.966

3. Flavia Saraiva (Brasile) 14.400

4. Mana Okamura (Giappone) 14.266

5. Manila Esposito (14.200)

6. Skye Blakely (USA) 14.166

7. Elena Colas (Francia) 14.133

8. Kaylia Nemour (Algeria) 14.133

CORPO LIBERO

1. Reese Esponda (USA) 13.633

2. Lia Grace Redick (Canada) 13.433

3. Abigail Martin (Gran Bretagna) 13.433

4. Lia-Monica Fontaine (Canada) 13.366

5. Claire Pease (USA) 13.333

7. Maiana Prat (Francia) 13.300

8. Alice Kinsella (Gran Bretagna) 13.266

9. Liudmila Roshchina (Russia) 13.266

Esclusa per la regola dei passaporti: Gabrielle Black (Canada), sesta con 13.300.