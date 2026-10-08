Ginnastica artistica, le convocate dell’Italia per i Mondiali: Esposito capitana, due debutti

Enrico Casella, CT della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali, che si disputeranno a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 17 al 25 ottobre. Le azzurre si presenteranno all’appuntamento con il chiaro intento di ben figurare nell’evento che metterà in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028: le squadre che saliranno sul podio nella finale del team event conquisteranno con largo anticipo il biglietto per i Giochi.

Il Commissario Tecnico ha selezionato cinque elementi, le Fate affronteranno le qualificazioni nella giornata di domenica 18 ottobre (terza suddivisione a partire dalle ore 19.40). L’Italia ha conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre dei recenti Europei e ha tutte le carte in regola per inseguire un piazzamento di lusso, anche se dovrà fare a meno di due interpreti di lusso come le gemelle Asia e Alice D’Amato, ferme per infortunio.

La capitana sarà Manila Esposito, già due volte sul gradino più alto del podio nel concorso generale individuale in campo continentale e capace di fare la differenza soprattutto alla trave e al corpo libero. La campana, bronzo sui 10 cm alle Olimpiadi di Parigi 2024, sarà chiamata a guidare la compagine in cui figura anche l’altra veterana Elisa Iorio, il cui esercizio alle parallele asimmetriche e l’esperienza acclarata in campo internazionale avranno un peso determinante.

Giulia Perotti sembra essere entrata in una nuova dimensione durante gli Europei e, se saprà contenere gli errori e risultare continua sui quattro attrezzi, potrà ambire a un ruolo da protagonista, alla sua seconda presenza in una rassegna iridata (lo scorso anno raggiunse la finale al corpo libero). July Marano si è laureata Campionessa d’Italia sul giro completo, a Zagabria ha offerto ottima solidità e la concretezza dei suoi esercizi sarà determinante in ottica squadra.

Tornerà in rosa, dopo essere rientrata in campo internazionale ai Giochi del Mediterraneo, la convincente Sofia Tonelli, capace di conquistare la medaglia di bronzo alla trave agli Europei 2025. Ci sarebbe spazio per inserire una riserva, nelle ultime ore era circolato il nome di Anthea Sisio, che non figura nella comunicazione federale ufficiale. Di seguito il quadro completo delle convocate dell’Italia per i Mondiali 2026 di ginnastica artistica.

CONVOCATE ITALIA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2026

Manila Esposito

Elisa Iorio

July Marano

Giulia Perotti

Sofia Tonelli