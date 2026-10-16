Ginnastica artistica, la formazione dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali: cerniera Esposito-Iorio, svelati i quartetti

Il DT Enrico Casella ha svelato la formazione per le qualificazioni dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica femminile, che andranno in scena il 18-19 ottobre sulla pedana di Rotterdam (Paesi Bassi). Il turno preliminare determinerà le otto formazioni ammesse alla finale della gara a squadre (dove verranno messi in palio tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028), le ventiquattro atlete che prenderanno parte all’atto conclusivo del concorso generale individuale e le otto finaliste nelle varie specialità.

La nostra Nazionale scenderà in pedana alle ore 19.40 di domenica 18 ottobre, impegnata nella terza suddivisione delle dieci in programma (bisognerà aspettare lunedì sera per sapere quale sarà il destino delle azzurre). Si adotterà il format 5-4-3: ogni Paese schiererà cinque atlete, quattro saliranno su ogni attrezzo e soltanto i migliori tre punteggi verranno conteggiati per la logica di squadra.

Il tecnico bresciano ha svelato la propria strategia: “Iorio ed Esposito si divideranno gli attrezzi: Elisa farà parallele e volteggio, mentre Manila farà trave e corpo libero. Le altre tre (Giulia Perotti, July Marano, Sofia Tonelli, n.d.r.) faranno l’all-around“. Saranno poi possibili sostituzioni in vista dell’eventuale finale riservata alle migliori otto, dove non ci saranno scarti. Le azzurre partiranno dalle parallele asimmetriche, per poi trasferirsi, nell’ordine, alla trave, al corpo libero e al volteggio.

Manila Esposito si esibirà al corpo libero (fresca di titolo continentale) e alla trave, in entrambe le discipline ha tutte le carte in regola per andare a caccia di una medaglia in un contesto che si preannuncia molto competitivo. Elisa Iorio sarà chiamata a dare il massimo alle amate parallele asimmetriche (argento agli ultimi Europei) e poi dovrà eseguire un avvitamento e mezzo al volteggio, attrezzo che senza le gemelle D’Amato potrebbe rappresentare un po’ il tallone d’Achille in questa occasione.

Impegno totale per tre giovani: Giulia Perotti si rimette in gioco dopo la finale al corpo libero raggiunta dodici mesi fa e dopo avere dato una svolta agli Europei con il bronzo sugli staggi; faranno il proprio esordio iridato July Marano (Campionessa d’Italia all-around, reduce dall’evento agostano a Zagabria) e Sofia Tonelli (già bronzo alla trave agli Europei 2024 e protagonista agli ultimi Giochi del Mediterraneo dopo un infortunio).

FORMAZIONE ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

PARALLELE ASIMMETRICHE: Marano, Perotti, Tonelli, Iorio.

TRAVE: Perotti, Esposito, Tonelli, Marano.

CORPO LIBERO: Marano, Esposito, Perotti, Tonelli.

VOLTEGGIO: Iorio, Marano, Tonelli, Perotti.