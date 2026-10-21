Ginnastica artistica, la formazione dell’Italia per la finale dei Mondiali: Esposito e Iorio i fari, sfida per le medaglie. Scelti i terzetti d’attrezzo

Il DT Enrico Casella ha comunicato la formazione con cui l’Italia affronterà la finale a squadre dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica femminile, che si disputerà mercoledì 21 ottobre (ore 19.30) sulla pedana della AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi). Le azzurre, quarte nel turno di qualificazione, andranno a caccia della medaglia nella prova che premia la caratura tecnica e la profondità del movimento ginnico di un intero Paese. Le Fate sfideranno a viso aperto la Cina, gli USA, la Russia, il Giappone e la Francia nella gara che metterà in palio tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Si adotterà il format 5-3-3: ogni Nazionale schiererà cinque atlete, su ogni attrezzo ne saliranno tre, verranno considerati tutti i punteggi, dunque non saranno ammessi scarti e ogni errore si pagherà a caro prezzo. Manila Esposito sarà la capitana, pronta a giganteggiare al corpo libero e alla trave (in attesa della finale sui 10 cm). La campana si dividerà il compito con Elisa Iorio, chiamata a una copertura al volteggio e, soprattutto, a portare a casa punti pesanti alle amate parallele asimmetriche (in attesa dell’atto conclusivo d’attrezzo).

Compito importantissimo per Giulia Perotti: aprirà la rotazione sugli staggi (la rivedremo anche in finale) e chiuderà il giro alla trave. Sofia Tonelli è stata responsabilizzata in maniera importante: secondo carrello alle parallele, apertura determinante alla amata trave, dovrà garantire solidità al corpo libero dopo la caduta delle qualificazioni. July Marano sarà la closer al corpo libero. L’Italia inizierà la gara alle parallele asimmetriche e girerà insieme alla Russia, Cina e USA al volteggio, Francia e Giappone partiranno alla trave, Canada e Brasile al corpo libero.

FORMAZIONE ITALIA FINALE A SQUADRE MONDIALI

Parallele asimmetriche: Perotti, Tonelli, Iorio.

Trave: Tonelli, Esposito, Perotti.

Corpo libero: Esposito, Tonelli, Marano.

Volteggio: Iorio, Marano, Tonelli.