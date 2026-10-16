Ginnastica artistica, Fate in prima linea ai Mondiali: Esposito big al corpo libero e alla trave, l’Italia sogna il pass olimpico

Dopo la medaglia d’argento conquistata nella gara a squadre degli Europei, dove le azzurre si sono confermate ai vertici del panorama continentale, l’Italia cercherà di essere protagonista ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica, che andranno in scena a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 17 al 25 ottobre e che metteranno in palio tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per meritarsi il biglietto anticipato per la California occorrerà salire sul podio nella gara a squadre e la missione potrebbe essere nelle corde della nostra Nazionale, che deve comunque fare i conti con tre assenze pesanti (Alice D’Amato, Asia D’Amato, Angela Andreoli).

In caso di finale pulita, con il meccanismo dei tre esercizi senza scarti di punteggio, si potrebbe puntare ai vertici: l’ultimo podio risale al 2019 (medaglia di bronzo), ma nel mezzo si è festeggiato lo storico argento alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le ragazze del CT Enrico Casella scenderanno in pedana domenica 18 ottobre (ore 19.40), impegnate nella terza delle dieci suddivisioni in programma: le nostre portacolori gareggeranno in una condizione di classifica ancora tutta da delineare e dovranno poi aspettare lunedì sera, quando si concluderà il turno preliminare, per ricevere i responsi e sapere se si sono qualificate alle finali.

La capitana sarà Manila Esposito, che tornerà ai Mondiali dopo l’assenza dello scorso anno e che sarà chiamata a guidare il quintetto dopo aver trionfato al corpo libero agli Europei. La fuoriclasse campana ha tutte le carte in regola per puntare molto in alto al quadrato e alla trave, dove sarà senza dubbio una delle pretendenti alle medaglie. L’altra veterana sarà Elisa Iorio, chiamata a fornire un’importante stoccata alle parallele asimmetriche e a garantire la giusta solidità alla formazione.

Giulia Perotti si qualificò alla finale al corpo libero dodici mesi fa, agli ultimi Europei sembra avere dato una svolta e sarà da seguire su tutti gli attrezzi, con l’ambizione di puntare in alto. Esordio iridato per July Marano (Campionessa d’Italia all-around e reduce dagli Europei) e Sofia Tonelli (già bronzo alla trave agli Europei 2025).