Esposito, Iorio e Perotti in lotta per le finali ai Mondiali: le avversarie da temere e le chance azzurre

L’Italia è in piena corsa per conquistare un numero interessante di qualificazioni alle finali di specialità nell’ambito dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica, in corso di svolgimento alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi). Dopo essersi distinte nella propria suddivisione, le Fate devono aspettare gli altri sette gruppi, che si esibiranno nella giornata di lunedì 19 ottobre, per scoprire quale sarà il proprio futuro e se si meriteranno l’approdo agli atti conclusivi sui singoli attrezzi.

Elisa Iorio (seconda alle parallele asimmetriche con 14.466) e Manila Esposito (secondo alla trave con 14.200) hanno messo una seria ipoteca sull’ingresso tra le migliori otto. Ma a chi dovranno stare più attente nelle prossime ore? L’algerina Kaylia Nemour (Campionessa Olimpica e del mondo sugli staggi, argento iridato alla trave) potrebbe mettere la freccia, poi attenzione alle francesi Morgane Osyssek-Reimer e Loretty Charpy sui 10 cm, alle britanniche Alice Kinsella e Ruby Evans e Rebecca Downie (sulle parallele).

Attenzione all’eterna olandese Sanne Wevers alla trave e alla connazionale Naomi Visser, mentre non fa paura la menomata Russia di Alena Glotova, Milana Kaiumova, Liudmila Roshchina, Alexandra Anufrieva ed Elizaveta Us. La veterana canadese Ellie Black andrà osservata in entrambe le specialità, poi spazio alle brasiliane Rebeca Andrade (non farà l’all-around) e Flavia Saraiva alla trave.

Chiusura con la Cina: è una scuola eccellente tra parallele e 10 cm, dunque bisognerà stare molto attenti a Yihan Zhang, Qingying Zhang, Qinqin Ke, Siyu Du e Qiyuan Qiu. I punteggi delle due italiane sono molto elevati, non saranno semplici da battere. Giulia Perotti è terza sugli staggi (14.366) e quinta alla trave (13.866): pass vicino nel primo caso, più complesso per il secondo.

Manila Esposito ci proverà al corpo libero: al momento è terza, ma 13.233 è un riscontro che si presta il fianco al sorpasso di diverse interpreti già citate, con la precisazione che Andrade non si esibirà al quadrato e la possibile stoccata della spagnola Alba Petisco. Sono nei fatti già certi i due posti nella finale all-around con Perotti e Sofia Tonelli, in ghiaccio la finale a squadre: l’Italia è seconda e non subirà sette sorpassi, le rivali più accreditate sono il Brasile, la Cina e la Gran Bretagna, da seguire il Canada, la Francia e l’Olanda, mentre la Russia appare spuntata senza Melnikova e incapace di lottare per il vertice.