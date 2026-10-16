Enrico Casella lancia l’Italia verso i Mondiali: “Prova podio tranquilla”. E svela la formazione: spartizione Esposito-Iorio

L’Italia si avvicina a grandi passi ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica, che andranno in scena a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 17 al 25 ottobre. Le Fate inizieranno la propria avventura iridata nella giornata di domenica 18 ottobre, quando disputeranno le qualificazioni: appuntamento alle ore 19.40, in occasione della terza suddivisione. Nella serata di ieri le azzurre hanno svolto la prova podio, testando l’attrezzatura che verrà utilizzata per l’intera competizione.

Enrico Casella ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Prova podio tranquilla: qualche errorino qua e là, ma nulla di preoccupante. Abbiamo trovato le misure e abbiamo portato a casa la pelle, senza particolari rischi. È una settimana che andiamo a cenare alle 22.30 e questo ha un po’ cambiato le nostre abitudini“.

Il Direttore Tecnico ha ufficializzato la formazione per il turno di qualificazione, rispettando le indicazioni più scontate della vigilia: “Iorio ed Esposito si divideranno gli attrezzi: Elisa farà parallele e volteggio, mentre Manila farà trave e corpo libero. Le altre tre (Giulia Perotti, July Marano, Sofia Tonelli, n.d.r.) faranno l’all-around“.

Spazio anche a una battuta di Elisa Iorio: “Questo sarà il mio quinto Mondiale. Arrivo da un Europeo fatto molto bene ed è bello essere qui dopo i problemi fisici“. Chiosa per Manila Esposito: “Il palazzetto è bellissimo. Gli orari sono un po’ diversi rispetto a quelli a cui siamo abituate, ma siamo pronte“.