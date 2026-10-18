Enrico Casella esalta l’Italia: “Meglio di così… Non distanti dagli USA, fatta la differenza. E per le finali…”

L’Italia si è resa protagonista di un’eccellente prestazione nelle qualificazioni dei Mondiali 2026 di ginnastica artistica, in corso di svolgimento alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi). Le azzurre hanno chiuso al secondo posto in scia agli USA e hanno ipotecato l’ammissione all’atto conclusivo; Manila Esposito ed Elisa Iorio si sono messe in ottima posizione tra parallele asimmetriche e trave, Giulia Perotti ha ottima chance tra staggi e 10 cm.

Il DT Enrico Casella ha promosso a piene voti la propria Nazionale: “Meglio di così non potevamo sperare. Dopo la prima giornata siamo davanti al Giappone e dietro gli Stati Uniti, senza essere troppo distanti. Le ragazze stanno tutte bene. Sapevamo di avere qualche difficoltà al corpo libero e infatti abbiamo pagato qualcosa, ma dove potevamo fare la differenza, alle parallele e alla trave, l’abbiamo fatta. Anche i tre avvitamenti e mezzo al volteggio hanno pagato molto bene”.

Il tecnico bresciano guardare alle prospettive delle finali: “Siamo riusciti a mantenere uno standard sopra i 160 punti, che ci mette in una posizione molto favorevole per entrare nelle otto. Sarebbe fondamentale, anche perché significherebbe aver già ottenuto la qualificazione ai Mondiali di Chengdu. Manila ha ottime possibilità alla trave e qualche speranza anche al corpo libero, così come Elisa e Giulia alle parallele. Credo che Perotti e Tonelli non avranno problemi per l’all-around, centrando così i due posti utili nella finale del concorso generale”.