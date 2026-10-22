Cosa deve fare l’Italia per andare alle Olimpiadi 2028? Fate e Moschettieri hanno un’ultima occasione: la via verso Los Angeles

L’Italia non è riuscita a conquistare il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 attraverso i Mondiali 2026 di ginnastica artistica. L’impresa era oggettivamente molto ardua alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi), dove sarebbe servito salire sul podio della gara a squadre per guadagnarsi il biglietto a cinque cerchi con quasi due anni di anticipo. Le nostre Nazionali non possono prenotare il volo per la California e sono state rimandate ai Mondiali 2027, che metteranno in palio la seconda tranche di carte per i Giochi.

La Fate hanno chiuso la finale al settimo posto, complici tre cadute alla trave che hanno smorzato l’entusiasmo della truppa guidata dal DT Enrico Casella. I Moschettieri si sono fermati a un paio di decimi dall’ammissione all’atto conclusivo, terminando il turno preliminare in nona posizione. Cosa dovrà fare l’Italia per qualificarsi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028? All’orizzonte c’è solo un’occasione: la rassegna iridata di Chengdu (Cina), in programma dal 23 settembre al 7 ottobre.

Durante il turno di qualificazione dei Mondiali, verranno messi in palio nove pass: le migliori squadre piazzate, escludendo quelle già qualificate (Cina, USA, Giappone per le donne; Giappone, Russia, Cina per gli uomini), si meriteranno il tagliando per i Giochi. In sostanza, salvo clamorosi ribaltoni da un anno all’altro, dovrebbe bastare rientrare tra le migliori dodici compagini a Chengdu per guadagnarsi in diretto di gareggiare negli States.

Oggettivamente è una missione assolutamente alla portata dell’Italia con entrambe le squadre, ma, come sempre, occorrerà interpretare una buona gara ed esprimersi su eccellenti livelli per evitare spiacevoli sorprese. Le dodici Nazionali ammesse alle Olimpiadi con la squadra potranno portare a Los Angeles una formazione composta da cinque atleti. Gli altri pass saranno riservati agli individualisti, elargiti tra i Mondiali del prossimo anno, la Coppa del Mondo 2028 e le rassegne continentali.