Cobolli-Nakashima, ATP Lione 2026: orario, tv, programma, streaming

Tornerà subito in campo nell’ATP 250 di Lione 2026 di tennis il numero 1 del seeding, l’azzurro Flavio Cobolli, che dopo la vittoria odierna affronterà nel match dei quarti di finale del main draw la testa di serie numero 5, lo statunitense Brandon Nakashima.

L’incontro dei quarti di finale in cui si affronteranno il tennista italiano e lo statunitense sarà il quarto del programma, che si aprirà alle ore 12.00 di domani, venerdì 23 ottobre, sul Court Central Auvergne-Rhone-Alpes: in ogni caso il match si giocherà non prima delle ore 19.00.

Il match tra Flavio Cobolli e lo statunitense Brandon Nakashima nei quarti di finale dell’ATP 250 di Lione sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (203), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP LIONE 2026

Venerdì 23 ottobre

Court Central Auvergne-Rhone-Alpes – Dalle ore 12.00

Julian Cash/Lloyd Glasspool (Gran Bretagna, 1)-Ariel Behar/Joshua Paris (Uruguay/Gran Bretagna)

Non prima delle ore 14.00

Corentin Moutet (Francia)-Tommy Paul (Stati Uniti, 4)

A seguire

Daniel Altmaier (Germania)-Taylor Fritz (Stati Uniti, 2)

Non prima delle ore 19.00

Flavio Cobolli (Italia, 1)-Brandon Nakashima (Stati Uniti, 5) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ATP LIONE 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.