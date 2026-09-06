US Open 2026 oggi in tv: orari 6 settembre, ordine di gioco, streaming, italiani in campo

Il livello della sfida aumenta ulteriormente, siamo al giro di boa, e la posta in palio diventa sempre più elevata. L’ottava giornata degli US Open propone gli ottavi di finale della parte bassa del singolare maschile, quelli della parte alta del singolare femminile e i match di secondo turno dei tornei di doppio.

Il colore azzurro sventola ancora alto su Flushing Meadows anche nella domenica centrale. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, titolari della testa di serie numero 4, sfidano, nel quarto match sul Grandstand, il belga Sander Gille e l’olandese Sem Verbeek, mentre Matteo Arnaldi, insieme al tedesco Jan-Lennard Struff tenta l’impresa contro i numeri uno del tabellone Harry Heliovaara/Henry Patten.

Nel tabellone maschile la sfida di cartello è senza dubbio quella tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul. L’incrocio con lo statunitense, testa di serie numero 20, rappresenta il primo ostacolo di una certa consistenza che lo spagnolo, al rientro dopo il lungo infortunio, affronta sulla strada verso la conferma del titolo vinto lo scorso anno. Promette scintille anche il confronto tra il russo Daniil Medvedev e l’americano Frances Tiafoe, recente finalista del torneo di Cincinnati. La sfida tra il giocatore a stelle e strisce Alex Michelsen e l’argentino Tomas Martin Etcheverry lancerà ai quarti di finale una sorpresa, mentre Ben Shelton dovrà essere bravo a contenere i propositi di un’ulteriore rinascita di uno Tsitsipas letteralmente rivitalizzato dall’arrivo in panchina di Mouratoglou.

In campo femminile il match più atteso è quello tra la ceca Linda Noskova, vincitrice dell’ultima edizione del torneo di Wimbledon, e l’ucraina Marta Kostyuk. L’americana Jessica Pegula dovrà essere brava a non cadere nella tela tessuta dalla veterana romena Sorana Cirstea, mentre Aryna Sabalenka dovrà tenere a bada Taylor Townsend, numero 1 del mondo in doppio. L’incrocio tra Emma Navarro e Anna Kalinskaya, autrici delle clamorose eliminazioni di Muchova e Svitolina, promuoverà un’outsider ai quarti di finale.

L’ottava giornata degli US Open si aprirà alle ore 17:00. La diretta tv gratis e in chiaro sarà garantita da SuperTennis (con SuperTennis Plus azionabile via telecomando), e da Sky Sport, che mette a disposizione cinque canali (Uno, Tennis, Max, 252, 253). Diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport proporrà una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

ORDINE DI GIOCO US OPEN 2026 OGGI

Domenica 6 settembre

Arthur Ashe Stadium – 17:30

Aryna Sabalenka [1] vs Taylor Townsend (USA)

Non prima delle 20:00

Tommy Paul (USA) [20] vs Carlos Alcaraz (ESP) [2]

Dalle 01:00

Ben Shelton (USA) [8] vs Stefanos Tsitsipas (GRE)

Anna Kalinskaya [21] vs Emma Navarro (USA) [26]

Louis Armstrong Stadium – 17:00

Harri Heliovaara (FIN, 1) / Henry Patten (GBR, 1) vs Matteo Arnaldi (ITA) / Jan-Lennard Struff (GER)

Non prima delle 18:30

Marta Kostyuk (UKR) [11] vs Linda Noskova (CZE) [6]

Non prima delle 21:00

Daniil Medvedev [7] vs Frances Tiafoe (USA) [11]

A seguire

Jessica Pegula (USa) [3] vs Sorana Cirstea (ROU) [16]

Grandstand – 17:00

Brandon Carpico (USA) / Nikita Samuel Filin (USA) vs Marcelo Melo (BRA) / John Peers (AUS)

Asia Muhammad (USA, 16) / Fanny Stollar (HUN, 16) vs Eri Hozumi (JPN) / Andreja Klepac (SLO)

Non prima delle 20:30

Alex Michelsen (USA) vs Tomas Martin Etcheverry (ARG, 27)

Simone Bolelli (ITA, 4) / Andrea Vavassori (ITA, 4) vs Sander Gille (BEL) / Sem Verbeek (NED)

Court 5 – non prima delle 19:30

Harriet Dart (GBR) / Maia Lumsden (GBR) vs Cristina Bucsa (ESP, 6) / Nicole Melichar-Martinez (USA, 6)

Xinyu Jiang (CHN, 7) / Shuai Zhang (CHN, 7) vs Eudice Chong (HKG) / Zhao Xuan Yang (CHN)

Court 11 – 11:00

Non prima delle 18:30

Hugo Nys (MON, 12) / Edouard Roger-Vasselin (FRA, 12) vs N. Sriram Balaji (IND) / Evan King (USA)

Adam Pavlasek (CZE) / Patrik Rikl (CZE) vs Julian Cash (GBR, 9) / Lloyd Glasspool (GBR, 9)

Lyudmyla Kichenok (UKR) / Nadiia Kichenok (UKR) vs Miyu Kato (JPN) / Fang-Hsien Wu (TPE)

Court 12 – 11:00

Non prima delle 19:30

Su-Wei Hsieh (TPE, 4) / Jelena Ostapenko (LAT, 4) vs Marie Bouzkova (CZE) / Sara Sorribes Tormo (ESP)

Nicole Fossa Huergo (ARG) / Tamara Korpatsch (GER) vs Hao-Ching Chan (TPE, 14) / Maya Joint (AUS, 14)

Stadium 17 – 17:00

Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG) vs Petr Nouza (CZE) / Neil Oberleitner (AUT)

Tatjana Maria (GER) / Zeynep Sonmez (TUR) vs Anna Danilina (KAZ, 3) / Aleksandra Krunic (SRB, 3)

Lucas Miedler (AUT, 13) / Marc Polmans (AUS, 13) vs Robert Cash (USA) / Alexander Erler (AUT)

Non prima delle 21:30

Rajeev Ram (USA) / Joe Salisbury (GBR) vs Theo Arribage (FRA, 10) / Albano Olivetti (FRA, 10

PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport (Uno, Tennis, Max, 252, 253)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTennis+, sito di SuperTennis

Diretta live testuale: OA Sport