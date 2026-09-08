Tennis, a New York si conoscono i primi semifinalisti. Super sfida Alcaraz-Shelton

Si apre il programma dei quarti di finale agli US Open 2026. Il piatto forte è sicuramente nel tabellone maschile, con il match che chiuderà il programma serale dell’Arthur Ashe, quello tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton. Uno scontro che promette decisamente scintille e forse il vero primo esame per lo spagnolo dopo quattro partite che non hanno davvero mai impensierito il campione in carica. Shelton è stato autore finora di un ottimo torneo, dopo un tabellone comunque complicato (battuti Griekspoor, Hurkacz, Shapovalov e Tsitsipas) e sogna di tornare tre anni dopo nuovamente in semifinale a Flushing Meadows.

Il pubblico americano attende anche l’altro quarto di finale maschile di giornata. Infatti sarà un derby statunitense decisamente interessante, visto che si affronteranno Frances Tiafoe ed Alex Michelesen. Il primo va a caccia della terza semifinale della carriera in quello che è da sempre il suo Slam preferito, mentre il secondo sta vivendo un sogno e mai si era spinto così avanti in un Major e probabilmente è anche quello tra i due che ha meno da perdere e potrà vivere questa sfida con meno pressione. Per Tiafoe poi una semifinale sarebbe molto importante anche in ottica qualificazione alle Finals di Torino, obiettivo che si avvicinerebbe ulteriormente.

Passando al tabellone femminile torna in campo Aryna Sabalenka e potrebbe essere l’ultima partita da reale numero uno del mondo per la bielorussa, che rischia ormai il sorpasso di Elena Rybakina. Sabalenka comunque pensa sicuramente più al torneo e a vincere finalmente uno Slam in questa stagione, ma prima per farlo deve superare nei quarti la ceca Linda Noskova, che non tornava su questi livelli dalla vittoria di Wimbledon, vista una parentesi nei vari tornei sul cemento americano abbastanza deludente.

Le emozioni per il pubblico americano saranno tante, visto che oltre al derby al maschile ce ne sarà anche uno al femminile. Ad aprire il programma serale sarà la sfida tutta statunitense tra Jessica Pegula ed Emma Navarro. Entrambe hanno nel 2024 l’anno migliore a New York, visto che Pegula raggiunse la finale, mentre Navarro la semifinale. Da quel momento, però, solo Pegula è riuscita a restare su quei livelli, essendo anche numero tre del mondo, mentre Navarro ha avuto tanti problemi fisici e sembra essersi ritrovata proprio in questa edizione degli US Open.